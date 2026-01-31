Βόλος: «Έφοδος» αντιεξουσιαστών σε σούπερ μάρκετ – Ποδοπάτησαν προϊόντα της «Βιολάντα»

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε κεντρικό σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποίησε παρέμβαση διαμαρτυρίας. Στόχος τους ήταν τα προϊόντα της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ως μια κίνηση οργής για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Το χρονικό της παρέμβασης

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο του καταστήματος φωνάζοντας συνθήματα κατά της εργοδοσίας, κάνοντας λόγο για «κάτεργα» και «δολοφονίες εργατών». Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δράση ήταν αστραπιαία:

Τρικάκια και συνθήματα: Πέταξαν έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους, προκαλώντας αναστάτωση στους πελάτες.

Καταστροφή προϊόντων: Έριξαν από τα ράφια δεκάδες συσκευασίες με προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ποδοπάτημα: Σε μια συμβολική όσο και βίαιη κίνηση, άρχισαν να ποδοπατούν τα προϊόντα στο πάτωμα του διαδρόμου, πριν αποχωρήσουν από το σημείο.

Σοκαρισμένοι οι πελάτες

Οι παρευρισκόμενοι καταναλωτές παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν, καθώς η παρέμβαση έγινε σε ώρα αιχμής. Το βίντεο από την «έφοδο» αναρτήθηκε λίγο αργότερα από τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων, συνοδευόμενο από κείμενο που συνδέει τη δράση με τις αποκαλύψεις για το «αδήλωτο υπόγειο» και τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο.

Η σύνδεση με την τραγωδία

Η παρέμβαση έρχεται σε μια στιγμή που οι αποκαλύψεις για τη διαρροή προπανίου και τις καταγγελίες των εργαζομένων στη «Βιολάντα» συγκλονίζουν το πανελλήνιο. Η οργή για τον θάνατο των πέντε γυναικών φαίνεται πως παίρνει πλέον τη μορφή ακτιβιστικών (ή και βίαιων) ενεργειών κατά της επιχείρησης.

