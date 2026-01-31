Ο Κηφισός έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ, με τους οδηγούς να χάνουν εκατομμύρια ώρες κάθε χρόνο στις ουρές. Η κυβέρνηση, βλέποντας το πρόβλημα να διογκώνεται, εξετάζει πλέον ριζικές λύσεις, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, να ρίχνει στο τραπέζι το σενάριο ενός Flyover (υπερυψωμένης λεωφόρου) στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης.

Τι περιλαμβάνει το πλάνο για την Αττική:

Το σενάριο του Flyover: Μετά την επιτυχία του έργου στη συμπρωτεύουσα, εξετάζεται η κατασκευή μιας υπερυψωμένης οδού πάνω από τον υπάρχοντα άξονα του Κηφισού. Στόχος είναι ο διπλασιασμός της χωρητικότητας του δρόμου, επιτρέποντας την ταχεία διέλευση χωρίς τις καθυστερήσεις των κόμβων. Αποκέντρωση Επιχειρήσεων: Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η λύση δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Εξετάζονται κίνητρα για τη μετεγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων και logistics εκτός του αστικού ιστού της Αθήνας, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των φορτηγών και των εργαζομένων προς το κέντρο. Ο κόμβος της Μεταμόρφωσης: Στα άμεσα σχέδια είναι ο διαχωρισμός των λωρίδων εισόδου από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό, ένα σημείο-«φραγμός» που προκαλεί καθημερινά μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Νέος ΚΟΚ και Κάμερες: Έρχεται αυστηροποίηση των ελέγχων με έξυπνες κάμερες για την πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και τη χρήση της ΛΕΑ, που επιδεινώνουν την κατάσταση.

Πότε ξεκινούν τα έργα; Αν και ο σκεπτικισμός για την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι μεγάλος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν γίνεται να λειτουργήσουν οι σημερινές πόλεις με τόσα πολλά αυτοκίνητα». Οι μελέτες αναμένεται να προχωρήσουν εντός του 2026, με στόχο μόνιμες παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη των μετακινήσεων στην Αττική.

Madata Tip: Μέχρι να μπουν οι μπουλντόζες, η μόνη λύση παραμένει η χρήση των ΜΜΜ και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από το GPS. Το Flyover είναι η ελπίδα για το μέλλον, αλλά η υπομονή είναι η ανάγκη του σήμερα.

