Αττική: Οι περιοχές «στο κόκκινο» για πλημμύρες – Οι 5 λεκάνες απορροής που προκαλούν ανησυχία

Ρέματα που έγιναν δρόμοι και εκβολές ποταμών που μετατράπηκαν σε γειτονιές αποτελούν τη «ρίζα» του προβλήματος για το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τον Χάρη Κοντοέ, διευθυντή Ερευνών του ΕΑΑ, η Αττική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ραγδαίες βροχοπτώσεις, με τους νότιους και δυτικούς δήμους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας.

Οι 5 «ζώνες κινδύνου»

Η μελέτη του Αστεροσκοπείου εστιάζει σε πέντε βασικές λεκάνες απορροής που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα:

Λεκάνη Κηφισού: Η πιο επικίνδυνη ζώνη, ειδικά για τους νότιους δήμους (Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ταύρος, Φάληρο), όπου τα δίκτυα ομβρίων υδάτων κρίνονται ανεπαρκή. Ρέμα Πικροδάφνης: Επηρεάζει εννέα δήμους στα νότια προάστια, με κτίσματα που βρίσκονται ακόμη και μέσα στην κοίτη του ρέματος. Δυτική Αττική: Οι περιοχές γύρω από την Ελευσίνα και τη Μάνδρα παραμένουν ευάλωτες λόγω των συρρικνωμένων ρεμάτων (Σαρανταπόταμος, Σούρες, Αγία Αικατερίνη). Ρέμα Χαλανδρίου & Εσχατιάς: Παραπόταμοι του Κηφισού που συχνά «δίνουν» πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο. Λεκάνη Κουλουριώτικου ρέματος.

Η «πυξίδα» των 54 έργων

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει 54 αντιπλημμυρικά έργα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026:

13 έργα είναι ήδη υπό κατασκευή.

17 έργα έχουν δημοπρατηθεί.

Στόχος είναι η πλήρης θωράκιση των ευάλωτων περιοχών που καταγράφονται στους χάρτες υψηλής ευκρίνειας του BEYOND.

«Οι δρόμοι λειτουργούν πλέον ως ποτάμια, καθώς κατασκευάστηκαν πάνω σε παλιές κοίτες. Πρέπει να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες και να σεβαστούμε το περιβάλλον», τονίζει ο κ. Κοντοές.



Συνοπτικός Πίνακας Επικινδυνότητας

Περιοχή - Κύρια Αιτία Κινδύνου

Μοσχάτο - Καλλιθέα - Ανεπάρκεια δικτύων / Λεκάνη Κηφισού

Μάνδρα - Ελευσίνα - Σαρανταπόταμος / Συρρικνωμένα ρέματα

Άγιος Δημήτριος - Δόμηση πάνω σε φυσικούς αποδέκτες

Παλαιό Φάληρο - Εκβολές ρέματος Πικροδάφνης

