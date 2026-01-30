ΣτΕ: «Φρένο» στην ΕΛ.ΑΣ. – Η παλιά ταυτότητα δεν αποτελεί λόγο άρνησης έκδοσης διαβατηρίου

Μια απόφαση-σταθμό εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), δικαιώνοντας πολίτη στον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. αρνήθηκε την ανανέωση διαβατηρίου επειδή η ταυτότητά του είχε εκδοθεί πριν από 15 και πλέον έτη. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται την έκδοση διαβατηρίου με αυτό το αιτιολογικό, εφόσον η ταυτότητα είναι γνήσια.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Πολίτης κατέθεσε αίτηση ανανέωσης διαβατηρίου χρησιμοποιώντας την ταυτότητά του, η οποία είχε εκδοθεί το 1972 (πριν από 54 χρόνια). Η Διεύθυνση Διαβατηρίων απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι:

Λόγω της παλαιότητας, είναι αδύνατη η ταυτοπροσωπία (δηλαδή η σύγκριση της τωρινής εικόνας του πολίτη με τη φωτογραφία του 1972).

Ο πολίτης έπρεπε υποχρεωτικά να αντικαταστήσει πρώτα την ταυτότητά του για να πάρει διαβατήριο.

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., βασιζόμενη σε δύο κύριους πυλώνες:

Νομική Ισχύς: Ακόμα και αν έχουν παρέλθει 15 έτη, η ταυτότητα θεωρείται ισχυρό δημόσιο έγγραφο μέχρι να αντικατασταθεί. Όρια Εξουσίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν μόνο τη γνησιότητα του εγγράφου και όχι να διενεργούν δικό τους έλεγχο ταυτοπροσωπίας ή να αμφισβητούν τη φωτογραφία, εφόσον δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πλαστότητας.

Η «δυσεπανόρθωτη βλάβη»

Το δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του πολίτη, ο οποίος έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να δει το εγγόνι του για πρώτη φορά, αλλά και για να συνοδεύσει τη σύζυγό του (καθηγήτρια Πανεπιστημίου) που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Η άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. κρίθηκε ότι προκαλεί πλήγμα στην οικογενειακή του ζωή.

Σημαντικό: Το ΣτΕ υπενθύμισε ότι στον ίδιο πολίτη είχε χορηγηθεί διαβατήριο το 2015 με την ίδια ακριβώς ταυτότητα, γεγονός που καθιστά την τωρινή άρνηση της αστυνομίας αδικαιολόγητη.

Key Points της απόφασης



Ταυτότητες άνω των 15 ετών: Παραμένουν έγκυρα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου.



Παραμένουν έγκυρα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου. Υποχρέωση ΕΛ.ΑΣ.: Έλεγχος γνησιότητας εγγράφων, όχι κρίση επί της φωτογραφίας.



Έλεγχος γνησιότητας εγγράφων, όχι κρίση επί της φωτογραφίας. Δικαίωμα πολίτη: Προστασία της οικογενειακής ζωής και της ελευθερίας μετακίνησης

