ΣτΕ: «Φρένο» στην ΕΛ.ΑΣ. – Η παλιά ταυτότητα δεν αποτελεί λόγο άρνησης έκδοσης διαβατηρίου

Μια απόφαση-σταθμό εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), δικαιώνοντας πολίτη στον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. αρνήθηκε την ανανέωση διαβατηρίου επειδή η ταυτότητά του είχε εκδοθεί πριν από 15 και πλέον έτη. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται την έκδοση διαβατηρίου με αυτό το αιτιολογικό, εφόσον η ταυτότητα είναι γνήσια.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Πολίτης κατέθεσε αίτηση ανανέωσης διαβατηρίου χρησιμοποιώντας την ταυτότητά του, η οποία είχε εκδοθεί το 1972 (πριν από 54 χρόνια). Η Διεύθυνση Διαβατηρίων απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι:
- Λόγω της παλαιότητας, είναι αδύνατη η ταυτοπροσωπία (δηλαδή η σύγκριση της τωρινής εικόνας του πολίτη με τη φωτογραφία του 1972).
- Ο πολίτης έπρεπε υποχρεωτικά να αντικαταστήσει πρώτα την ταυτότητά του για να πάρει διαβατήριο.
Το σκεπτικό του ΣτΕ
Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., βασιζόμενη σε δύο κύριους πυλώνες:
- Νομική Ισχύς: Ακόμα και αν έχουν παρέλθει 15 έτη, η ταυτότητα θεωρείται ισχυρό δημόσιο έγγραφο μέχρι να αντικατασταθεί.
- Όρια Εξουσίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν μόνο τη γνησιότητα του εγγράφου και όχι να διενεργούν δικό τους έλεγχο ταυτοπροσωπίας ή να αμφισβητούν τη φωτογραφία, εφόσον δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πλαστότητας.
Η «δυσεπανόρθωτη βλάβη»
Το δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του πολίτη, ο οποίος έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να δει το εγγόνι του για πρώτη φορά, αλλά και για να συνοδεύσει τη σύζυγό του (καθηγήτρια Πανεπιστημίου) που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Η άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. κρίθηκε ότι προκαλεί πλήγμα στην οικογενειακή του ζωή.
Σημαντικό: Το ΣτΕ υπενθύμισε ότι στον ίδιο πολίτη είχε χορηγηθεί διαβατήριο το 2015 με την ίδια ακριβώς ταυτότητα, γεγονός που καθιστά την τωρινή άρνηση της αστυνομίας αδικαιολόγητη.
Key Points της απόφασης
- Ταυτότητες άνω των 15 ετών: Παραμένουν έγκυρα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου.
- Υποχρέωση ΕΛ.ΑΣ.: Έλεγχος γνησιότητας εγγράφων, όχι κρίση επί της φωτογραφίας.
- Δικαίωμα πολίτη: Προστασία της οικογενειακής ζωής και της ελευθερίας μετακίνησης
