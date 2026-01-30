Ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από το Ρίο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη βρίσκεται στη Γερμανία, έχοντας οργανώσει μεθοδικά τη διαφυγή της, εκποιώντας κοσμήματα για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι της.

Το δρομολόγιο της διαφυγής: Από την Ομόνοια στη Φρανκφούρτη

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε τις κινήσεις της 16χρονης λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή της από το σπίτι:

Πώληση κοσμημάτων : Η Λόρα φέρεται να πούλησε κοσμήματα που είχε πάρει μαζί της, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρήματα.

: Η Λόρα φέρεται να πούλησε κοσμήματα που είχε πάρει μαζί της, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρήματα. Το εισιτήριο στην Ομόνοια : Μετέβη σε μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου εξέδωσε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.

: Μετέβη σε μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου εξέδωσε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη. Η πτήση: Κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναχώρησε για τη Γερμανία χρησιμοποιώντας το δικό της διαβατήριο.

Το νομικό «παράθυρο» και η ψηφιακή απομόνωση

Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς ένα ανήλικο παιδί πέρασε τους ελέγχους του αεροδρομίου. Η απάντηση βρίσκεται στη νομοθεσία, καθώς από την ηλικία των 16 ετών, ένας έφηβος μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς συνοδό.

Επιπλέον, η 16χρονη έδειξε ότι ήθελε να εξαφανίσει κάθε ίχνος της, καθώς:

Είχε πάρει μαζί της το διαβατήριό της. Απενεργοποίησε όλα τα social media και το προσωπικό της email. Απέφυγε τις περιοχές όπου θα μπορούσε να αναγνωριστεί, μέχρι να φτάσει στην Αθήνα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στη Γερμανία

Αν και το στίγμα της Λόρας εντοπίστηκε στη Φρανκφούρτη, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν την περίμενε κάποιο πρόσωπο εκεί ή αν η φυγή της σχετίζεται με άτομα που γνώρισε στο διαδίκτυο. Η ομοιότητα με τη μητέρα της, που αρχικά θεωρήθηκε ως τρόπος διαφυγής (με το διαβατήριο της μητέρας), φαίνεται πως δεν χρειάστηκε, αφού η ανήλικη έδρασε αυτόνομα.



Key Points της υπόθεσης

Ημερομηνία εξαφάνισης: 8 Ιανουαρίου 2026 από το Ρίο Πατρών.

Τοποθεσία: Φρανκφούρτη, Γερμανία (τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα).

Τρόπος: Πώληση κοσμημάτων και έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου.

Νομικό πλαίσιο: Δικαίωμα ταξιδιού χωρίς συνοδό λόγω ηλικίας (16+).

