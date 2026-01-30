Ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από το Ρίο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη βρίσκεται στη Γερμανία, έχοντας οργανώσει μεθοδικά τη διαφυγή της, εκποιώντας κοσμήματα για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι της.
Το δρομολόγιο της διαφυγής: Από την Ομόνοια στη Φρανκφούρτη
Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε τις κινήσεις της 16χρονης λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή της από το σπίτι:
- Πώληση κοσμημάτων: Η Λόρα φέρεται να πούλησε κοσμήματα που είχε πάρει μαζί της, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρήματα.
- Το εισιτήριο στην Ομόνοια: Μετέβη σε μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου εξέδωσε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.
- Η πτήση: Κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναχώρησε για τη Γερμανία χρησιμοποιώντας το δικό της διαβατήριο.
Το νομικό «παράθυρο» και η ψηφιακή απομόνωση
Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς ένα ανήλικο παιδί πέρασε τους ελέγχους του αεροδρομίου. Η απάντηση βρίσκεται στη νομοθεσία, καθώς από την ηλικία των 16 ετών, ένας έφηβος μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς συνοδό.
Επιπλέον, η 16χρονη έδειξε ότι ήθελε να εξαφανίσει κάθε ίχνος της, καθώς:
- Είχε πάρει μαζί της το διαβατήριό της.
- Απενεργοποίησε όλα τα social media και το προσωπικό της email.
- Απέφυγε τις περιοχές όπου θα μπορούσε να αναγνωριστεί, μέχρι να φτάσει στην Αθήνα.
Σε εξέλιξη οι έρευνες στη Γερμανία
Αν και το στίγμα της Λόρας εντοπίστηκε στη Φρανκφούρτη, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν την περίμενε κάποιο πρόσωπο εκεί ή αν η φυγή της σχετίζεται με άτομα που γνώρισε στο διαδίκτυο. Η ομοιότητα με τη μητέρα της, που αρχικά θεωρήθηκε ως τρόπος διαφυγής (με το διαβατήριο της μητέρας), φαίνεται πως δεν χρειάστηκε, αφού η ανήλικη έδρασε αυτόνομα.
Key Points της υπόθεσης
- Ημερομηνία εξαφάνισης: 8 Ιανουαρίου 2026 από το Ρίο Πατρών.
- Τοποθεσία: Φρανκφούρτη, Γερμανία (τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα).
- Τρόπος: Πώληση κοσμημάτων και έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου.
- Νομικό πλαίσιο: Δικαίωμα ταξιδιού χωρίς συνοδό λόγω ηλικίας (16+).
Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία δίχως τέλος στη «Βιολάντα»: Εντοπίστηκε νεκρή και η 5η εργαζόμενη στα χαλάσματα