Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών του φονικού τροχαίου στη Ρουμανία. Ενώ η Βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ένας 20χρονος επιζών δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», με τον εγκέφαλό του να έχει «σβήσει» τη μοιραία στιγμή.

Περιτραυματική αμνησία: Η άμυνα του εγκεφάλου

Σύμφωνα με τον χειρουργό Κώστα Φορτούνη, ο 20χρονος φέρει βαριές κακώσεις στον εγκέφαλο και παρουσιάζει το φαινόμενο της περιτραυματικής αμνησίας.

Τι γνωρίζει: Έχει συναίσθηση του εαυτού του, αλλά παρουσιάζει σύγχυση στον χώρο και τον χρόνο.

Τι αγνοεί: Δεν έχει καμία ανάμνηση από το τροχαίο και, το κυριότερο, δεν γνωρίζει ότι οι επτά φίλοι και συνοδοιπόροι του είναι νεκροί.

Η ιατρική εκτίμηση: Ο εγκέφαλος συχνά «διαγράφει» το τραυματικό γεγονός ως μηχανισμό προστασίας. «Μακάρι να ισχύει αυτό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ευχάριστο να θυμηθεί», τόνισε ο γιατρός.

Εξιτήριο για να παραστεί στις κηδείες

Σε αντίθεση με τον 20χρονο, ο 28χρονος τραυματίας που μεταφέρθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο με δική του επιθυμία. Παρά το σοκ, η ανάγκη του να αποχαιρετήσει τους φίλους του ήταν μεγαλύτερη από την ανάγκη για νοσηλεία, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σταθερή.

Το τελευταίο «αντίο» στους 7 αετούς

Σήμερα ξεκίνησε ο επώδυνος κύκλος των κηδειών:

Ευκαρπία & Πιερία: Τελέστηκαν οι δύο πρώτες κηδείες μέσα σε κλίμα βουβής θλίψης.

Σάββατο (31/01): Η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη θα αποχαιρετήσουν τα υπόλοιπα θύματα. Στην Αλεξάνδρεια θα τελεστεί η κηδεία τριών νέων ανθρώπων, ενώ ακολουθούν τελετές στην Ευκαρπία και τα Στεφανινά Βόλβης.

Η ψυχολογική υποστήριξη του 20χρονου κρίνεται πλέον εξίσου σημαντική με τη σωματική, καθώς η στιγμή που θα έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Key Points της ενημέρωσης

20χρονος: Νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική, σταθερός αλλά με σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.

28χρονος: Πήρε εξιτήριο για να παραστεί στις κηδείες.

Τιμητικό αντίο: Οι κηδείες των 7 θυμάτων πραγματοποιούνται σε όλη τη Μακεδονία το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο.

Ιατρικός όρος: Η περιτραυματική αμνησία λειτουργεί ως ψυχική και σωματική άμυνα.

Διαβάστε ακόμα: Τρίκαλα: Εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης στη Βιολάντα – Το σενάριο της δευτερογενούς έκρηξης που «έλιωσε» τα πάντα