Θρήνος στο Διδυμότειχο: Κατέληξε 5χρονο αγοράκι με συμπτώματα ίωσης

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Διδυμοτείχου από τον ξαφνικό χαμό ενός παιδιού μόλις 5 ετών. Το αγοράκι, που σύμφωνα με τους γονείς του ταλαιπωρούνταν από μια κοινή ίωση τις τελευταίες ημέρες, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης για μερικά 24ωρα, χωρίς αρχικά να φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Η κατάστασή του όμως επιδεινώθηκε ραγδαία τα ξημερώματα:

Η μεταφορά: Οι γονείς μετέφεραν εσπευσμένα το παιδί στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όταν διαπίστωσαν ότι δεν αντιδρούσε.

Οι προσπάθειες ανάνηψης: Το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως το αγοράκι είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή πριν φτάσει στα επείγοντα.

Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η αιτία θανάτου

Παρά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, η αιτία που έκοψε το νήμα της ζωής του 5χρονου παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ασαφές πόρισμα: Ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου από την πρώτη μακροσκοπική εξέταση.

Ιστολογικές εξετάσεις: Δείγματα εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω βάθος ερευνών. Οι απαντήσεις από τα εργαστήρια αναμένεται να ρίξουν φως στο αν ο θάνατος προήλθε από κάποια επιπλοκή της ίωσης ή άλλη υποκείμενη αιτία.

«Είναι μια τραγική στιγμή για όλους μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για να καταλάβουμε τι συνέβη», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του νοσοκομείου.

Key Points της υπόθεσης

Θύμα: Αγόρι 5 ετών από το Διδυμότειχο.

Ιστορικό: Συμπτώματα ίωσης τις προηγούμενες ημέρες.

Κατάσταση ερευνών: Η νεκροτομή στην Αλεξανδρούπολη απέβη άκαρπη.

Επόμενο στάδιο: Αναμονή ιστολογικών και τοξικολογικών αποτελεσμάτων από τη Θεσσαλονίκη.

