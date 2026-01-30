Με το εργοστάσιο στα Τρίκαλα να παραμένει σφραγισμένο με εισαγγελική εντολή και την παραγωγή σε πλήρες «πάγωμα», η διοίκηση της «Βιολάντα» επιχειρεί να καθησυχάσει το προσωπικό της. Μέσω ενός προσωπικού email, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεσμεύεται για την πλήρη κάλυψη των μισθών, την ώρα που οι έρευνες για τη φονική διαρροή προπανίου «ξεσκονίζουν» κάθε άδεια της επιχείρησης.
«Είμαι ράκος» – Το μήνυμα προς το προσωπικό
Στο μήνυμα που εστάλη στους εργαζόμενους, ο ιδιοκτήτης εμφανίζεται συντετριμμένος, δηλώνοντας αδυναμία να διαχειριστεί τον χαμό των πέντε γυναικών. Τα κύρια σημεία της δέσμευσής του είναι:
- Διασφάλιση εισοδήματος: Οι μισθοί θα καταβάλλονται κανονικά για όσο διάστημα το εργοστάσιο παραμένει κλειστό λόγω των ερευνών.
- Έκκληση για ενότητα: Ζήτησε από το προσωπικό ψυχραιμία και αλληλοϋποστήριξη σε αυτές τις δύσκολες ώρες.
Οι παροχές στις οικογένειες των θυμάτων
Πέρα από τις νόμιμες αποζημιώσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης για τους οικείους των πέντε θυμάτων:
Μηνιαία σύνταξη: Οικονομική ενίσχυση ισόποση με τον μισθό της εργαζόμενης μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησής της.
Στήριξη ανηλίκων: Μηνιαίο βοήθημα για τα παιδιά των θυμάτων έως την ενηλικίωσή τους.
Άμεση βοήθεια: Καταβολή ποσού ίσου με 6 μηνιαίους μισθούς για τα πρώτα έξοδα.
Η «επόμενη μέρα» και τα ερωτηματικά
Παρά τις οικονομικές δεσμεύσεις, η επιστροφή στην εργασία δεν αναμένεται σύντομα.
Σφραγισμένο εργοστάσιο: Κανείς δεν εισέρχεται χωρίς εισαγγελική άδεια όσο διενεργούνται οι πραγματογνωμοσύνες.
Τεχνικός Σύμβουλος: Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ζήτησε δικό του εμπειρογνώμονα για να ελέγξει τις συνθήκες ασφαλείας.
Το βάρος των καταθέσεων: Οι αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου ήδη από το καλοκαίρι αποτελούν το «κλειδί» της ανάκρισης.
«Η Βιολάντα πενθεί», αναφέρει το μήνυμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις συλλήψεις τους.
Key Points της εξέλιξης
- Μισθοδοσία: Διασφαλισμένη για όλο το διάστημα του αναγκαστικού «λουκέτου».
- Έρευνα: Επικεντρώνεται στην υπογειοποίηση των σωλήνων και τις άδειες των δεξαμενών.
- Κλίμα: Θλίψη και οργή, με το Εργατικό Κέντρο να πιέζει για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ασφαλείας.
