Με το εργοστάσιο στα Τρίκαλα να παραμένει σφραγισμένο με εισαγγελική εντολή και την παραγωγή σε πλήρες «πάγωμα», η διοίκηση της «Βιολάντα» επιχειρεί να καθησυχάσει το προσωπικό της. Μέσω ενός προσωπικού email, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεσμεύεται για την πλήρη κάλυψη των μισθών, την ώρα που οι έρευνες για τη φονική διαρροή προπανίου «ξεσκονίζουν» κάθε άδεια της επιχείρησης.

«Είμαι ράκος» – Το μήνυμα προς το προσωπικό

Στο μήνυμα που εστάλη στους εργαζόμενους, ο ιδιοκτήτης εμφανίζεται συντετριμμένος, δηλώνοντας αδυναμία να διαχειριστεί τον χαμό των πέντε γυναικών. Τα κύρια σημεία της δέσμευσής του είναι:

Διασφάλιση εισοδήματος: Οι μισθοί θα καταβάλλονται κανονικά για όσο διάστημα το εργοστάσιο παραμένει κλειστό λόγω των ερευνών.



Οι μισθοί θα καταβάλλονται κανονικά για όσο διάστημα το εργοστάσιο παραμένει κλειστό λόγω των ερευνών. Έκκληση για ενότητα: Ζήτησε από το προσωπικό ψυχραιμία και αλληλοϋποστήριξη σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Οι παροχές στις οικογένειες των θυμάτων

Πέρα από τις νόμιμες αποζημιώσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης για τους οικείους των πέντε θυμάτων:

Μηνιαία σύνταξη: Οικονομική ενίσχυση ισόποση με τον μισθό της εργαζόμενης μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησής της.

Στήριξη ανηλίκων: Μηνιαίο βοήθημα για τα παιδιά των θυμάτων έως την ενηλικίωσή τους.

Άμεση βοήθεια: Καταβολή ποσού ίσου με 6 μηνιαίους μισθούς για τα πρώτα έξοδα.

Η «επόμενη μέρα» και τα ερωτηματικά

Παρά τις οικονομικές δεσμεύσεις, η επιστροφή στην εργασία δεν αναμένεται σύντομα.

Σφραγισμένο εργοστάσιο: Κανείς δεν εισέρχεται χωρίς εισαγγελική άδεια όσο διενεργούνται οι πραγματογνωμοσύνες.

Τεχνικός Σύμβουλος: Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ζήτησε δικό του εμπειρογνώμονα για να ελέγξει τις συνθήκες ασφαλείας.

Το βάρος των καταθέσεων: Οι αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου ήδη από το καλοκαίρι αποτελούν το «κλειδί» της ανάκρισης.

«Η Βιολάντα πενθεί», αναφέρει το μήνυμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις συλλήψεις τους.

Key Points της εξέλιξης

Μισθοδοσία: Διασφαλισμένη για όλο το διάστημα του αναγκαστικού «λουκέτου».

Έρευνα: Επικεντρώνεται στην υπογειοποίηση των σωλήνων και τις άδειες των δεξαμενών.

Κλίμα: Θλίψη και οργή, με το Εργατικό Κέντρο να πιέζει για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ασφαλείας.

