«Βιολάντα»: Το email του ιδιοκτήτη στους εργαζόμενους – Τι θα γίνει με τους μισθούς και το «λουκέτο» διαρκείας

«Βιολάντα»: Το email του ιδιοκτήτη στους εργαζόμενους – Τι θα γίνει με τους μισθούς και το «λουκέτο» διαρκείας

Με το εργοστάσιο στα Τρίκαλα να παραμένει σφραγισμένο με εισαγγελική εντολή και την παραγωγή σε πλήρες «πάγωμα», η διοίκηση της «Βιολάντα» επιχειρεί να καθησυχάσει το προσωπικό της. Μέσω ενός προσωπικού email, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεσμεύεται για την πλήρη κάλυψη των μισθών, την ώρα που οι έρευνες για τη φονική διαρροή προπανίου «ξεσκονίζουν» κάθε άδεια της επιχείρησης.

«Είμαι ράκος» – Το μήνυμα προς το προσωπικό
Στο μήνυμα που εστάλη στους εργαζόμενους, ο ιδιοκτήτης εμφανίζεται συντετριμμένος, δηλώνοντας αδυναμία να διαχειριστεί τον χαμό των πέντε γυναικών. Τα κύρια σημεία της δέσμευσής του είναι:

  • Διασφάλιση εισοδήματος: Οι μισθοί θα καταβάλλονται κανονικά για όσο διάστημα το εργοστάσιο παραμένει κλειστό λόγω των ερευνών.
  • Έκκληση για ενότητα: Ζήτησε από το προσωπικό ψυχραιμία και αλληλοϋποστήριξη σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Οι παροχές στις οικογένειες των θυμάτων
Πέρα από τις νόμιμες αποζημιώσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης για τους οικείους των πέντε θυμάτων:

Μηνιαία σύνταξη: Οικονομική ενίσχυση ισόποση με τον μισθό της εργαζόμενης μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησής της.
Στήριξη ανηλίκων: Μηνιαίο βοήθημα για τα παιδιά των θυμάτων έως την ενηλικίωσή τους.
Άμεση βοήθεια: Καταβολή ποσού ίσου με 6 μηνιαίους μισθούς για τα πρώτα έξοδα.

Η «επόμενη μέρα» και τα ερωτηματικά
Παρά τις οικονομικές δεσμεύσεις, η επιστροφή στην εργασία δεν αναμένεται σύντομα.

Σφραγισμένο εργοστάσιο: Κανείς δεν εισέρχεται χωρίς εισαγγελική άδεια όσο διενεργούνται οι πραγματογνωμοσύνες.
Τεχνικός Σύμβουλος: Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ζήτησε δικό του εμπειρογνώμονα για να ελέγξει τις συνθήκες ασφαλείας.
Το βάρος των καταθέσεων: Οι αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου ήδη από το καλοκαίρι αποτελούν το «κλειδί» της ανάκρισης.

«Η Βιολάντα πενθεί», αναφέρει το μήνυμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις συλλήψεις τους.

Key Points της εξέλιξης

  • Μισθοδοσία: Διασφαλισμένη για όλο το διάστημα του αναγκαστικού «λουκέτου».
  • Έρευνα: Επικεντρώνεται στην υπογειοποίηση των σωλήνων και τις άδειες των δεξαμενών.
  • Κλίμα: Θλίψη και οργή, με το Εργατικό Κέντρο να πιέζει για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμα: Χαλκιδική: Μετωπική βαν με σχολικό λεωφορείο στο Παλαιοχώρι – Τρεις τραυματίες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 48χρονος Χρήστος Μαντίδης – 14 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
Κοινωνία

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 48χρονος Χρήστος Μαντίδης – 14 ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Βόλος: «Έφοδος» αντιεξουσιαστών σε σούπερ μάρκετ – Ποδοπάτησαν προϊόντα της «Βιολάντα»
Κοινωνία

Βόλος: «Έφοδος» αντιεξουσιαστών σε σούπερ μάρκετ – Ποδοπάτησαν προϊόντα της «Βιολάντα»

Κόκκινος συναγερμός: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική – Δύο κύματα καταιγίδων, 9 μποφόρ και μπαράζ από 112
Ο Καιρός

Κόκκινος συναγερμός: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική – Δύο κύματα καταιγίδων, 9 μποφόρ και μπαράζ από 112

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πρεμιέρα για την πανελλαδική εφαρμογή – Δικαιούχοι, ποσά και ο ρόλος των παππούδων
Κοινωνία

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πρεμιέρα για την πανελλαδική εφαρμογή – Δικαιούχοι, ποσά και ο ρόλος των παππούδων

Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια
Κοινωνία

Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια