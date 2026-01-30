Σε «κλοιό» ευθυνών βρίσκεται η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», καθώς οι έρευνες των αρχών φέρνουν στο φως μια σειρά από εγκληματικές παραλείψεις. Από το αδήλωτο υπόγειο που μετατράπηκε σε «αποθήκη» προπανίου, μέχρι την απουσία ανιχνευτών αερίου, το σκηνικό της τραγωδίας στα Τρίκαλα συντίθεται από λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Το σενάριο της ασφαλτόστρωσης και οι σπασμένες σωληνώσεις

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) εξετάζουν με μεγάλη προσοχή μια εργασία που έγινε το καλοκαίρι: την ασφαλτόστρωση στον προαύλιο χώρο.

Η φθορά: Πιστεύεται ότι η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το σημείο που περνούσαν οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις προκάλεσε θραύση ή διάβρωση.



Η διαρροή: Το προπάνιο διέφευγε επί μήνες στο έδαφος, «ταξίδεψε» μέσω των όμβριων υδάτων και εγκλωβίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου.

Υπόγειο «φάντασμα» και απουσία ανιχνευτών

Δύο είναι τα στοιχεία που προκαλούν τα περισσότερα ερωτηματικά στις αρχές:

Αδήλωτος χώρος: Το υπόγειο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη φέρεται να μην ήταν δηλωμένο στα επίσημα σχέδια της επιχείρησης. Αόρατοι αισθητήρες: Αν και στα χαρτιά η εταιρεία δήλωνε ότι διαθέτει σύγχρονο σύστημα ανίχνευσης αερίων, οι άνδρες της Πυροσβεστικής δεν έχουν εντοπίσει ούτε έναν αισθητήρα στα συντρίμμια.

Ο μοιραίος σπινθήρας

Σύμφωνα με το πόρισμα των πυροτεχνουργών, η έκρηξη δεν χρειαζόταν ανθρώπινη παρέμβαση. Το προπάνιο είχε αναμειχθεί με το χώμα και τον αέρα στο υπόγειο. Ο σπινθήρας φαίνεται πως προκλήθηκε από μια αντλία πίεσης νερού, η οποία λειτουργούσε αυτόματα σε 24ωρη βάση.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν αμέλεια. Η μητέρα μου χάθηκε επειδή κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε», ξέσπασε ο γιος της αδικοχαμένης Αγάπης κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Key Points της έρευνας

Δεξαμενές: Ερευνάται αν οι δεξαμενές των 9.000 και 5.000 λίτρων είχαν νόμιμη άδεια εγκατάστασης.



Καταγγελίες εργαζομένων: Επιβεβαιώνεται ότι υπήρχαν αναφορές για έντονη οσμή αερίου εδώ και καιρό.



Επιβεβαιώνεται ότι υπήρχαν αναφορές για έντονη οσμή αερίου εδώ και καιρό. Απουσία βαλβίδων: Δεν υπήρξε καμία αυτόματη βάνα ασφαλείας για να σταματήσει τη διαρροή μετά την έκρηξη.



Δικαιοσύνη: Οι φάκελοι της επιχείρησης βρίσκονται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Τρικάλων.

