Πάτρα: Οκτώ άτομα ξυλοκόπησαν 19χρονους για μια μπλούζα με την ελληνική σημαία – Μία σύλληψη

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ομαδικής επίθεσης στην καρδιά της Πάτρας, με θύματα τρεις 19χρονους. Μια ομάδα οκτώ ατόμων, οπλισμένη με σιδηρογροθιές και ρόπαλα, επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στους νεαρούς, με αφορμή το γεγονός ότι ο ένας εξ αυτών φορούσε μπλούζα που απεικόνιζε την ελληνική σημαία.

Το καρτέρι θανάτου στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/01), σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της Πάτρας. Οι τρεις 19χρονοι (ένας ντόπιος και δύο από την Αθήνα) βρίσκονταν έξω από κατάστημα, όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ομάδα «μαυροφορεμένων».

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων:

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Χρησιμοποίησαν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη για να καταφέρουν χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα των παιδιών.

Η αφορμή δόθηκε από τη μπλούζα με την ελληνική σημαία που φορούσε ο ένας εκ των τριών.

Η σύλληψη του 25χρονου και το ανθρωποκυνηγητό

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας Πατρών ήταν άμεση. Μετά την καταγγελία των θυμάτων στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν έναν 25χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους παθόντες ως ένας από τους συμμετέχοντες στον ξυλοδαρμό.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επτά συνεργών του.

«Μας χτυπούσαν με μανία παντού. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η αιτία ήταν απλώς μια μπλούζα», φέρεται να κατέθεσε ένα από τα θύματα.

Key Points της επίθεσης

Τόπος: Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα.

Θύματα: Τρεις 19χρονοι νεαροί.

Δράστες: Οκταμελής ομάδα με καλυμμένα πρόσωπα και όπλα (σιδηρογροθιές, ρόπαλα).

Κίνητρο: Η απεικόνιση της ελληνικής σημαίας σε ρούχο ενός εκ των θυμάτων.

Εξέλιξη: Ένας 25χρονος στα χέρια των αρχών, αναζητούνται οι υπόλοιποι επτά.

