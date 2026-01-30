Η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η φίλαθλη Ελλάδα «παγώνουν» μπροστά στην τελευταία πράξη της ανείπωτης τραγωδίας. Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στην πατρίδα με C-130 και από σήμερα, Παρασκευή 30/01, ξεκινά το βαρύ οδοιπορικό του αποχαιρετισμού σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία και Βόλβη.

Η συγκλονιστική επιστροφή με C-130 και η στάση στην Τούμπα

Το απόγευμα της Πέμπτης, η άφιξη του στρατιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Περίπου 200 οπαδοί του Δικεφάλου υποδέχθηκαν τους αδικοχαμένους φίλους τους και με μια σιωπηλή μηχανοκίνητη πορεία συνόδευσαν τις σορούς στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, στο «σπίτι» τους, γράφτηκε ο πρώτος επίλογος με δάκρυα και καπνογόνα που φώτισαν το σκοτάδι της απώλειας.

Πού και πότε θα γίνουν οι κηδείες

Η διαδικασία του αποχαιρετισμού ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο, Σάββατο:

Σήμερα, Παρασκευή 30/1:

12:00 μ.μ.: Ιερός Ναός Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

12:00 μ.μ.: Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, Αρωνάς Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1:

12:00 μ.μ.: Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Ευκαρπία.

1:00 μ.μ.: Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας (για τους τρεις νέους της περιοχής - οι σοροί θα βρίσκονται εκεί από τις 11:00 π.μ.).

1:00 μ.μ.: Στεφανινά Δήμου Βόλβης.

Η κατάσταση των τραυματιών: Τα νεότερα από το «Παπαγεωργίου»

Μέσα στο μαύρο σύννεφο του πένθους, υπάρχουν αισιόδοξα νέα για τους τραυματίες που επέζησαν από το μοιραίο τροχαίο στη Ρουμανία:

Στη Θεσσαλονίκη: Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η κλινική τους κατάσταση κρίνεται καλή.

Στη Ρουμανία: Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στην Τιμισοάρα, αναρρώνοντας από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά.

«Είναι μια νύχτα αναστάτωσης και τεράστιας στεναχώριας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά τα παιδιά», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε από τη Γαλλία από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Key Points της τραγωδίας

Επαναπατρισμός: Οι σοροί ήρθαν με ειδική πτήση C-130 από την Τιμισοάρα.

Οι σοροί ήρθαν με ειδική πτήση C-130 από την Τιμισοάρα. Τελευταία στάση : Οι νεκροφόρες πέρασαν από το γήπεδο της Τούμπας πριν οδηγηθούν στα κοιμητήρια.

: Οι νεκροφόρες πέρασαν από το γήπεδο της Τούμπας πριν οδηγηθούν στα κοιμητήρια. Πένθος σε 4 νομούς : Κηδείες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία και Βόλβη.

: Κηδείες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία και Βόλβη. Ελπίδα: Σταθερή η κατάσταση των τριών τραυματιών.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Ρουμανία: Ριγη συγκίνησης από το νοσοκομείο – Ο διάλογος τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ με Έλληνα της Τιμισοάρα