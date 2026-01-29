Ανατριχιαστικές στιγμές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τη Θύρα 4. Το C-130 επέστρεψε τους επτά «αετούς» στην πατρίδα, με χιλιάδες οπαδούς να τους συνοδεύουν στην τελευταία τους βόλτα. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών στο «Παπαγεωργίου».

Η επιστροφή των «αετών» και η πορεία προς την Τούμπα

Λίγο μετά το μεσημέρι, το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας τις σορούς των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο της Ρουμανίας.

Μοτοπορεία τιμής: Εκατοντάδες μοτοσικλετιστές και φίλοι του ΠΑΟΚ σχημάτισαν μια τεράστια πομπή, συνοδεύοντας τα φέρετρα από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.



Εκατοντάδες μοτοσικλετιστές και φίλοι του ΠΑΟΚ σχημάτισαν μια τεράστια πομπή, συνοδεύοντας τα φέρετρα από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας. Λυγμοί στη Θύρα 4: Με καπνογόνα, συνθήματα και δάκρυα στα μάτια, χιλιάδες κόσμου υποδέχθηκαν τους επτά νεαρούς μπροστά στο γήπεδο. Οι μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών το 1999 ζωντάνεψαν ξανά, με την οδύνη να είναι αβάσταχτη.

Με καπνογόνα, συνθήματα και δάκρυα στα μάτια, χιλιάδες κόσμου υποδέχθηκαν τους επτά νεαρούς μπροστά στο γήπεδο. Οι μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών το 1999 ζωντάνεψαν ξανά, με την οδύνη να είναι αβάσταχτη. Το τελευταίο τρισάγιο: Πριν την αναχώρηση από την Τιμισοάρα, τελέστηκε τρισάγιο σε κλίμα σπαραγμού, με τα ονόματα και τις ηλικίες των θυμάτων χαραγμένα πάνω στα φέρετρα.

Η κατάσταση των τραυματιών στο «Παπαγεωργίου»

Την ίδια ώρα, οι δύο επιζώντες του δυστυχήματος νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος: Φέρει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική κλινική. Ο 28χρονος: Βρίσκεται στη Χειρουργική κλινική. Παρά την επιθυμία του να λάβει εξιτήριο για να παραστεί στις κηδείες των φίλων του, οι γιατροί του το απαγόρευσαν για προληπτικούς λόγους. Ο τρίτος τραυματίας: Παραμένει στη Ρουμανία μετά από χειρουργική επέμβαση, περιμένοντας το πράσινο φως από τους γιατρούς για την αεροδιακομιδή του.



Μια πόλη που δεν ξεχνά

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα επτά παιδιά που έφυγαν για να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η Τούμπα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να αποδώσουν φόρο τιμής, ενώ την Κυριακή στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό αναμένεται η κορύφωση των εκδηλώσεων μνήμης.

Διαβάστε ακόμα: Χαλκιδική: Μετωπική βαν με σχολικό λεωφορείο στο Παλαιοχώρι – Τρεις τραυματίες