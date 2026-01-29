112 στη Ροδόπη: Κίνδυνος πλημμύρας σε Μελέτη και Ήφαιστο – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) στη Ροδόπη, καθώς η κακοκαιρία «Kristin» προκαλεί επικίνδυνη άνοδο της στάθμης των ποταμών. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας που καλεί τους κατοίκους σε άμεση ετοιμότητα.



Συναγερμός για υπερχείλιση ποταμών

Η επέλαση της κακοκαιρίας στη Θράκη λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το 112 για περιοχές της Ροδόπης. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών έχουν προκαλέσει ανησυχία για πιθανή υπερχείλιση παρακείμενων ποταμών, θέτοντας σε κίνδυνο οικισμούς και καλλιέργειες.

Οι περιοχές στο «κόκκινο»: Το μήνυμα εστάλη σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η οδηγία προς τους πολίτες: Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να παρακολουθούν στενά τις ενημερώσεις, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

«Ενεργοποίηση 112: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η Θράκη θα βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων μέχρι αργά το βράδυ. Τα συνεργεία της Περιφέρειας και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, καθώς η ένταση της βροχής παραμένει υψηλή.

Διαβάστε ακόμα: Ρουμανία: «Έπεσε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς μου» – Σοκάρει ο οδηγός της νταλίκας