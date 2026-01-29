Βουβός πόνος επικρατεί στη Θεσσαλονίκη καθώς η πόλη υποδέχεται τους τραυματίες και τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η κλειστή κερκίδα στη Λυών και η μεγάλη τελετή μνήμης την Κυριακή.

Επιστροφή στην πατρίδα για τους τραυματίες

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει δύο από τους τρεις τραυματίες της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή τους. Θα μεταφερθούν άμεσα στα Επείγοντα για εξετάσεις και στη συνέχεια θα εισαχθούν στις κλινικές.



Ο τρίτος τραυματίας: Παραμένει στη Ρουμανία σε σοβαρότερη κατάσταση, αναρρώνοντας από τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Το «λαϊκό προσκύνημα» στη Θύρα 4 και ο Πατριάρχης

Η Τούμπα έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο χώρο μνήμης. Ανθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν λουλούδια, κασκόλ και κεριά κάτω από το πανό «Καλό Παράδεισο Αδέλφια».

Πατριαρχική επίσκεψη: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αμέσως μετά την προσγείωσή του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να βρεθεί στο γήπεδο για να προσευχηθεί για τους νεκρούς και να συμπαρασταθεί στις οικογένειες.

Πολιτική παρουσία: Στο σημείο βρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Κ. Κυρανάκης, ο δήμαρχος Στ. Αγγελούδης και παλαιές δόξες της ομάδας όπως ο Γ. Τουρσουνίδης και ο Γ. Γιαννούλης.

Κλειστή η κερκίδα στη Λυών – Το μεγάλο «αντίο» την Κυριακή

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε δραστικές αποφάσεις σε ένδειξη πένθους:

Αγώνας με Λυών: Η κερκίδα των φιλοξενουμένων στη Γαλλία θα παραμείνει κλειστή. Η ΠΑΕ ζήτησε από όσους Έλληνες βρεθούν στο γήπεδο (σε VIP ή άλλες θέσεις) να μην φέρουν διακριτικά της ομάδας, σεβόμενοι το κλίμα οδύνης. Ματς με Πανσερραϊκό (1/2): Την Κυριακή στην Τούμπα θα γραφτεί ο επίλογος της τραγωδίας. Παίκτες και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν επίσημα τους επτά «αετούς» σε μια αναμέτρηση αφιερωμένη στη μνήμη τους.



Η μηχανοπομπή από το αεροδρόμιο

Με την άφιξη του C-130 που μεταφέρει τις επτά σορούς, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ θα σχηματίσουν μια τεράστια μηχανοπομπή. Θα συνοδεύσουν τους αδικοχαμένους φίλους τους από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έως το γήπεδο της Τούμπας, στην τελευταία τους «βόλτα» στο σπίτι τους.

