Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα που μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία». Τι υποστηρίζουν οι γονείς για την απόφασή τους να ζητήσουν βοήθεια από κτηνίατρο και οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας και ο πανικός των γονέων

Η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 7 ημερών έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Το κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Η εξήγηση των γονέων : Οι αλλοδαποί γονείς κατέθεσαν στις αρχές πως πανικοβλήθηκαν όταν το μωρό έχασε τις αισθήσεις του. Επέλεξαν το κτηνιατρείο ως το πλησιέστερο σημείο ιατρικής βοήθειας μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.



Η μάχη των γιατρών: Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες επί 40 λεπτά για να επαναφέρει το βρέφος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα πρώτα στοιχεία: Τι έδειξε η εξέταση

Παρά τα ερωτήματα που προκάλεσε η μεταφορά στο κτηνιατρείο, οι πρώτες πληροφορίες ρίχνουν φως στην κατάσταση της υγείας του βρέφους:

Όχι ίχνη κακοποίησης: Η πρώτη εξέταση στο σώμα του παιδιού δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού. Καρδιολογικά προβλήματα: Το βρέφος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προϋπάρχοντα προβλήματα με την καρδιά του. Νεκροψία-Νεκροτομή: Η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ώρες θα δώσει την οριστική απάντηση για τα αίτια του θανάτου.



Παρέμβαση Γιαννάκου για την τραγωδία

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε πως οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Παράλληλα, τόνισε πως οι απαντήσεις θα δοθούν από τη νεκροψία, ενώ υπενθύμισε τη γενικότερη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης αυτή την περίοδο.

