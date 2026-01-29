Καλλιθέα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 7 ημερών – Γιατί το πήγαν σε κτηνιατρείο

Καλλιθέα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 7 ημερών – Γιατί το πήγαν σε κτηνιατρείο

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα που μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία». Τι υποστηρίζουν οι γονείς για την απόφασή τους να ζητήσουν βοήθεια από κτηνίατρο και οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό της τραγωδίας και ο πανικός των γονέων

Η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 7 ημερών έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Το κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού.

  • Η εξήγηση των γονέων: Οι αλλοδαποί γονείς κατέθεσαν στις αρχές πως πανικοβλήθηκαν όταν το μωρό έχασε τις αισθήσεις του. Επέλεξαν το κτηνιατρείο ως το πλησιέστερο σημείο ιατρικής βοήθειας μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.
  • Η μάχη των γιατρών: Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες επί 40 λεπτά για να επαναφέρει το βρέφος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα πρώτα στοιχεία: Τι έδειξε η εξέταση

Παρά τα ερωτήματα που προκάλεσε η μεταφορά στο κτηνιατρείο, οι πρώτες πληροφορίες ρίχνουν φως στην κατάσταση της υγείας του βρέφους:

  1. Όχι ίχνη κακοποίησης: Η πρώτη εξέταση στο σώμα του παιδιού δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού.
  2. Καρδιολογικά προβλήματα: Το βρέφος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προϋπάρχοντα προβλήματα με την καρδιά του.
  3. Νεκροψία-Νεκροτομή: Η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ώρες θα δώσει την οριστική απάντηση για τα αίτια του θανάτου.

 
Παρέμβαση Γιαννάκου για την τραγωδία
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε πως οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Παράλληλα, τόνισε πως οι απαντήσεις θα δοθούν από τη νεκροψία, ενώ υπενθύμισε τη γενικότερη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης αυτή την περίοδο.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο 52χρονος – Της έκλεισε το στόμα γιατί «φώναζε» και την πέταξε στα σκουπίδια

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί» συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε θα χτυπήσει την Αττική
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί» συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πότε θα χτυπήσει την Αττική

Ρουμανία: «Έπεσε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς μου» – Σοκάρει ο οδηγός της νταλίκας
Κοινωνία

Ρουμανία: «Έπεσε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς μου» – Σοκάρει ο οδηγός της νταλίκας

Αυτά είναι τα πρόσωπα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ. Το μοιραίο «θα πάω εγώ»
Κοινωνία

Αυτά είναι τα πρόσωπα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ. Το μοιραίο «θα πάω εγώ»

Πόρισμα - σοκ για τη «Βιολάντα»: Η αόρατη διαδρομή του θανάτου – Πώς το προπάνιο «ταξίδευε» 25 μέτρα υπογείως
Κοινωνία

Πόρισμα - σοκ για τη «Βιολάντα»: Η αόρατη διαδρομή του θανάτου – Πώς το προπάνιο «ταξίδευε» 25 μέτρα υπογείως

Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Έγινε η κλήρωση για τα 50.000 ευρώ – Δείτε αν κερδίσατε
Οικονομία

Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Έγινε η κλήρωση για τα 50.000 ευρώ – Δείτε αν κερδίσατε