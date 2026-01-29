Τέλος στην αγωνία για τη 16χρονη Ελένη από τον Κορυδαλλό, η οποία εντοπίστηκε μετά από Amber Alert. Οι πρώτες δηλώσεις για τη φυγή της, η εξομολόγηση για τις στιγμές πάνω στη σκεπή και το δημόσιο μήνυμα στην εξαφανισμένη Λόρα που συγκινεί.

Το θρίλερ της εξαφάνισης και ο εντοπισμός

Η υπόθεση που κράτησε σε αγωνία το πανελλήνιο είχε αίσιο τέλος. Η ανήλικη εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε πολυκατοικία στο Γουδί, όπου κρυβόταν στο σπίτι μιας 19χρονης φίλης της. Η Ελένη περιέγραψε τη δραματική στιγμή της φυγής της, αποκαλύπτοντας πως αναγκάστηκε να κατέβει από τη σκεπή με σκάλα, ενώ τα ρούχα της σκίστηκαν στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

Γιατί έφυγε από το σπίτι: Η πίεση και το αγόρι

Η μητέρα της 16χρονης, μιλώντας στην κάμερα του STAR, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν το παιδί της σε αυτή την απόφαση:

Περιορισμός ελευθερίας: Οι γονείς προσπάθησαν να βάλουν όρια στις εξόδους της.



Οι γονείς προσπάθησαν να βάλουν όρια στις εξόδους της. Η σχέση με έναν νεαρό: Η αντίδραση της ανήλικης πυροδοτήθηκε από την πίεση που ένιωσε σχετικά με ένα αγόρι που έβγαινε.



Η αντίδραση της ανήλικης πυροδοτήθηκε από την πίεση που ένιωσε σχετικά με ένα αγόρι που έβγαινε. Το συναίσθημα του φόβου: «Έκλαιγα πάρα πολύ, φοβόμουν να πάρω τηλέφωνο», εξομολογήθηκε η ίδια η 16χρονη.

Το μήνυμα στην εξαφανισμένη Λόρα

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η Ελένη έστειλε ένα μήνυμα στη Λόρα, την άλλη ανήλικη που αγνοείται εδώ και εβδομάδες:

«Λόρα, σου προτείνω να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, γιατί βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους που σε αγαπάνε».



Συμβουλές προς γονείς από τον πατέρα

Ο πατέρας της 16χρονης, φανερά ανακουφισμένος, κάλεσε όλους τους γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να δείχνουν αγάπη, να μιλούν ανοιχτά με τα παιδιά τους και να ζητούν τη βοήθεια ειδικών πριν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο.

