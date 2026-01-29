Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις του ΤΕΕΜ για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η διαρροή προπανίου, οι θαμμένες σωληνώσεις και οι καταγγελίες των εργατριών που αγνοήθηκαν, συνθέτουν το παζλ της τραγωδίας. Σήμερα οι κηδείες τριών θυμάτων.

Το πόρισμα-φωτιά: Τι έφταιξε για την έκρηξη στα Τρίκαλα

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Η έκθεση του ΤΕΕΜ, η οποία διαβιβάζεται απευθείας στην Εισαγγελία, εντοπίζει εγκληματικές αστοχίες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα»:

Απουσία Ανιχνευτών: Στα σχέδια του εργοστασίου δεν υπήρχαν συστήματα ειδοποίησης για διαρροή αερίου.



Στα σχέδια του εργοστασίου δεν υπήρχαν συστήματα ειδοποίησης για διαρροή αερίου. Θαμμένες Σωληνώσεις: Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο, αντί να είναι επιφανειακοί για οπτικό έλεγχο.



Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο, αντί να είναι επιφανειακοί για οπτικό έλεγχο. Το σενάριο της ασφαλτόστρωσης: Εξετάζεται αν η πρόσφατη ασφαλτόστρωση προκάλεσε διάτρηση στον σωλήνα, οδηγώντας στη συσσώρευση αερίου στο υπόγειο.



Η καταγγελία που σοκάρει: Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει έντονη οσμή αερίου τις τελευταίες 15 ημέρες, λαμβάνοντας την απάντηση από τους υπευθύνους ότι «η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια».

«Βυθισμένα» στο πένθος τα Τρίκαλα: Το πρόγραμμα των κηδειών

Σήμερα, Πέμπτη 29/1, και αύριο Παρασκευή, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τις πέντε γυναίκες:

Σήμερα Πέμπτη 29/1:

Σταυρούλα Μπουκουβάλα (56 ετών): 14:00 στο Προάστιο Καρδίτσας.

Αναστασία Νάσιου (65 ετών): 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων.

Αγάπη Μπουνόβα: 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο Παρασκευή 30/1:

Ελένη Κατσαρού (45 ετών): 11:30 στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη (42 ετών): 14:00 στη Φιλύρα.



Ελεύθεροι οι υπεύθυνοι – Οι κατηγορίες

Παρά τη βαρύτητα της υπόθεσης, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους στην Εισαγγελέα Τρικάλων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες και εμπρησμό από αμέλεια.

