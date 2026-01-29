Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα, Πέμπτη 29/1, φτάνουν στην πόλη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στην Τιμισοάρα. Δραματικές ώρες για τον 20χρονο πολυτραυματία που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι.

Το τελευταίο «ραντεβού» στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον πιο δύσκολο αποχαιρετισμό. Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας (C-130), οι επτά φίλαθλοι που δεν έφτασαν ποτέ στη Λυών επιστρέφουν στην πατρίδα. Οι σύνδεσμοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια μεγάλη πορεία μνήμης:

Υποδοχή: Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το απόγευμα, με συνοδεία από μηχανές.



Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το απόγευμα, με συνοδεία από μηχανές. Στάση στην Τούμπα: Οι σοροί θα μεταφερθούν έξω από τη Θύρα 4, εκεί όπου οι «αδικοχαμένοι αετοί» περνούσαν τις Κυριακές τους.



Οι σοροί θα μεταφερθούν έξω από τη Θύρα 4, εκεί όπου οι «αδικοχαμένοι αετοί» περνούσαν τις Κυριακές τους. Φόρος τιμής: Πανό με τη λέξη «Αθάνατοι» και κασκόλ έχουν ήδη τοποθετηθεί σε Ομόνοια και Θεσσαλονίκη.

Η μάχη των τραυματιών στη Ρουμανία

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η κατάσταση των τραυματιών παρακολουθείται στενά:

Ο 20χρονος πολυτραυματίας: Υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση λόγω οιδήματος στο κεφάλι. Παραμένει για νοσηλεία στη Ρουμανία μέχρι να επιτραπεί η μεταφορά του.

Ο 28χρονος: Επιστρέφει σήμερα με πτήση του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο τρίτος τραυματίας: Έλαβε εξιτήριο και βρίσκεται ήδη καθ' οδόν για την επιστροφή.

Ποιοι ήταν οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους

Η μαύρη λίστα της τραγωδίας περιλαμβάνει νέους ανθρώπους, «παιδιά του μεροκάματου», που ζούσαν για τον Δικέφαλο του Βορρά:

Χρήστος Ζέσιος (31 ετών): Από την Πολίχνη, εργαζόταν στην εστίαση.

(31 ετών): Από την Πολίχνη, εργαζόταν στην εστίαση. Βασίλης Πάλο (29 ετών), Γιώργος Κεσανίδης (30 ετών).

(29 ετών), (30 ετών). Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μαρωνίτης, Βασίλης Μολντοβάνοφ.

Βάχος: Με καταγωγή από τη Γεωργία, είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη.



Σημείωση: Ένας όγδοος φίλος της ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή από τη συγκίνηση, μόλις πληροφορήθηκε το μέγεθος της τραγωδίας.



«Ο δρόμος του θανάτου»: Η αυτοψία στο σημείο

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην Τιμισοάρα, σε ένα οδικό δίκτυο που οι ντόπιοι αποκαλούν «καταραμένο». Η αυτοψία έδειξε στενές λωρίδες, κακό οδόστρωμα με λακκούβες και συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων, στοιχεία που οδήγησαν στο μοιραίο τέλος της διαδρομής του μαύρου βαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

