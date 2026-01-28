Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Συνθήματα στους τοίχους της οικίας του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Κλιμακώνεται η ένταση στην τοπική κοινωνία.

Λίγες ώρες μετά την οδηγήση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στον Εισαγγελέα, μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» πραγματοποίησαν παρέμβαση στο σπίτι του στα Τρίκαλα. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως αντίδραση στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας έγραψαν συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του επιχειρηματία. Η παρέμβαση έγινε σε μια χρονική στιγμή που το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους κατοίκους να ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία και την απόδοση ευθυνών για την πολύμηνη διαρροή προπανίου που αποκάλυψε το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

