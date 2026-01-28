Συγκλονίζει η λίστα με τα θύματα, όλοι τους κάτω των 30 ετών. Η αεροδιακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και το βαρύ πένθος στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Η Ελλάδα θρηνεί επτά νέα παιδιά, οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν από την Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι αγάπης στη Λυών και δεν επέστρεψαν ποτέ. Τα ονόματα των θυμάτων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, βυθίζοντας στη θλίψη όχι μόνο την οικογένεια του «Δικεφάλου», αλλά ολόκληρη τη φίλαθλη χώρα.

Οι «αθάνατοι» της Τιμισοάρα

Νέοι άνθρωποι, παιδιά του μεροκάματου που ζούσαν για την ομάδα τους, είναι τα θύματα του «δρόμου του θανάτου»:

Χρήστος Ζέσιος (31 ετών): Από την Πολίχνη, εργαζόταν στην εστίαση για να στηρίζει την οικογένειά του.

Βασίλης Πάλο (29 ετών), Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μαρωνίτης: Τρεις αχώριστοι φίλοι που δεν έλειπαν από κανένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Γιώργος Κεσανίδης (30 ετών) & Βασίλης Μολντοβάνοφ: Πιστοί ακόλουθοι της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Βάχος: Με καταγωγή από τη Γεωργία, είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη για να βρεθεί στην κερκίδα του «Groupama Stadium».

Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των θυμάτων, καθώς στους επτά νεκρούς προστέθηκε και ένας 55χρονος φίλαθλος που υπέστη ανακοπή στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Η αεροδιακομιδή των τραυματιών

Αύριο, Πέμπτη πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία. Σκοπός είναι η μεταφορά των τριών τραυματιών (δύο ελαφρά και ένας πολυτραυματίας εκτός κινδύνου) στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους κοντά στις οικογένειές τους.

Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς

«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν βγαίνουν λόγια από το στόμα μας», δήλωσε η αδελφή ενός εκ των θυμάτων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρχές και τις οικογένειες για τον επαναπατρισμό των σορών, σε μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Το μοιραίο «θα πάω εγώ» – Ο Χρήστος πήρε τη θέση φίλου του στο βαν την τελευταία στιγμή

Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων από τη Θεσσαλονίκη. Ο υπεύθυνος εστίασης που επιβιβάστηκε στο μοιραίο όχημα λόγω επαγγελματικού κωλύματος του φίλου του και ο σεφ που βρισκόταν σε άδεια από τη Γαλλία.

Καθώς η Ελλάδα θρηνεί τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στην Τιμισοάρα, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες τους στιγμές στην πατρίδα προκαλούν ανατριχίλα. Η μοίρα φαίνεται πως είχε στήσει μια εφιαλτική παγίδα σε δύο νέους από τη δυτική Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο και έναν νεαρό σεφ, οι οποίοι ξεκίνησαν για τη Λυών γεμάτοι χαρά.

Η μοιραία αντικατάσταση

Ο Χρήστος, υπεύθυνος σε γνωστό κατάστημα εστίασης στη Νεάπολη και κάτοικος Ευκαρπίας, δεν ήταν ο αρχικός ταξιδιώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβιβάστηκε στο μαύρο βαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή:

Η αλλαγή: Αντικατέστησε έναν στενό του φίλο, ο οποίος, αν και είχε δηλώσει συμμετοχή στην οδική εκδρομή, αναγκάστηκε να ακυρώσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, επιλέγοντας τελικά να ταξιδέψει στη Γαλλία με πτήση τσάρτερ.

Το «αντίο» στη γειτονιά: Μόλις το προηγούμενο βράδυ, ο Χρήστος συμμετείχε στην κοπή της πίτας του καταστήματος όπου εργαζόταν για 10 χρόνια. Σήμερα, έξω από το μαγαζί που παρέμεινε κλειστό, φίλοι και πελάτες αφήνουν λουλούδια και κεριά για τον «ευγενικό άνθρωπο που δεν ήθελε ποτέ τις συγκρούσεις».

Ο σεφ που βρισκόταν σε άδεια

Τραγική είναι και η ιστορία του δεύτερου νεαρού από την Ευκαρπία. Ο νεαρός εργαζόταν ως σεφ στις Κάνες της Γαλλίας και βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη με κανονική άδεια. Αντί να ξεκουραστεί, επέλεξε να ακολουθήσει τους φίλους του οδικώς πίσω στη Γαλλία για να βρεθεί στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Η άδειά του έμελλε να καταλήξει σε θρήνο.

Στη Ρουμανία οι οικογένειες

Τα σπίτια των δύο νεαρών στη δυτική Θεσσαλονίκη είναι κλειστά. Οι οικογένειές τους έχουν ήδη μεταβεί στην Τιμισοάρα για το μακάβριο έργο της αναγνώρισης και της παραλαβής των προσωπικών τους αντικειμένων, προετοιμάζοντας το τελευταίο ταξίδι της επιστροφής για τον αποχαιρετισμό στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

