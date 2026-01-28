«Θυμάμαι τα πάντα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου», λέει ο ένας από τους τρεις τραυματίες. Η αγωνία για τους φίλους του στο νοσοκομείο και η περιγραφή για τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Μέσα από το δωμάτιο ενός ρουμανικού νοσοκομείου, ένας από τους τρεις επιζώντες της τραγωδίας που ξεκλήρισε μια παρέα οπαδών του ΠΑΟΚ, περιέγραψε στο Mega τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Σε κατάσταση σοκ, αλλά με πλήρη διαύγεια, ο φίλαθλος του «Δικεφάλου» μίλησε για το πένθος που βιώνει και την κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών.

«Άκουσα τις φωνές τους ενώ ήμουν στο καροτσάκι»

Ο επιζών περιέγραψε τη μοναξιά του στο νοσοκομείο και την τυχαία συνάντηση με τους άλλους δύο φίλους του που νοσηλεύονται:

Η επικοινωνία: «Είμαι μόνος σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα. Τυχαία άκουσα τις φωνές των άλλων δύο φίλων μου καθώς περνούσα με το καροτσάκι για μαγνητική. Έτσι έμαθα ότι είναι ζωντανοί».

Η κατάσταση της υγείας τους: Οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως οι άλλοι δύο τραυματίες είχαν μια σταθερή νύχτα και είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν όλοι μαζί στην Ελλάδα με αεροπλάνο την Πέμπτη.

Το χρονικό της μοιραίας διαδρομής

Ο ίδιος θυμάται κάθε λεπτό της διαδρομής, καθώς δεν έχασε τις αισθήσεις του ούτε μετά τη σφοδρή σύγκρουση:

Το βανάκι: Το όχημα νοικιάστηκε από την Έδεσσα και η παρέα συγκεντρώθηκε από τη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία.

Η σύγκρουση: «Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε εκεί», ανέφερε, προσπαθώντας να εξηγήσει την ακατανόητη κίνηση του οχήματος.

Ο δεσμός: «Ήμασταν σαν αδέλφια, ήμασταν πολύ φίλοι. Αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου, σήμερα είναι πένθος», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Η επιστροφή των επιζώντων στην πατρίδα αναμένεται να δώσει νέες απαντήσεις στις αρχές, καθώς η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε επτά άτομα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

