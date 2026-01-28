Το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτει μια εφιαλτική αλληλουχία γεγονότων. Η πολύμηνη διαρροή που μετέτρεψε τα θεμέλια σε «βόμβα» και ο μοιραίος σπινθήρας στην αντλία.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Οι ανακριτές, ακολουθώντας την πορεία του αερίου «αντίστροφα», κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το μυστικό της καταστροφής που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Το «σημείο μηδέν» κάτω από την άσφαλτο

Οι ειδικοί της Πυροσβεστικής, χρησιμοποιώντας άζωτο και ειδικούς ανιχνευτές, εντόπισαν τη διαρροή σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος.

Η διάτρηση: Ο σωλήνας μεταφοράς προπανίου είχε υποστεί ζημιά μέσα στο ίδιο το τοιχίο του υπογείου, μέσα από το σκυρόδεμα.



Ο σωλήνας μεταφοράς προπανίου είχε υποστεί ζημιά μέσα στο ίδιο το τοιχίο του υπογείου, μέσα από το σκυρόδεμα. Η διαδρομή: Λόγω του βάρους του, το προπάνιο δεν ανέβαινε στην επιφάνεια αλλά «γλιστρούσε» υπογείως για 25 μέτρα, μέχρι να εγκλωβιστεί στο υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης.



Λόγω του βάρους του, το προπάνιο δεν ανέβαινε στην επιφάνεια αλλά «γλιστρούσε» υπογείως για 25 μέτρα, μέχρι να εγκλωβιστεί στο υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης. Πολύμηνο πρόβλημα: Η συγκέντρωση του καυσίμου στο υπέδαφος ήταν τόσο υψηλή, που επιβεβαιώνεται ότι η διαρροή συνεχιζόταν για πολλούς μήνες πριν την έκρηξη.

Γιατί η έκρηξη ήταν αναπόφευκτη;

Η τραγωδία ήταν θέμα χρόνου. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένας σπινθήρας, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα προήλθε από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό:

Η αντλία νερού: Η λειτουργία μιας αντλίας νερού προκάλεσε τον μοιραίο σπινθηρισμό. Η ανάφλεξη: Σε ένα χώρο κορεσμένο από αέριο, η επαφή με το ηλεκτρικό φορτίο οδήγησε σε μια έκρηξη τόσο ισχυρή που ισοπέδωσε το κτίριο σε δευτερόλεπτα.

Στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι

Οι τρεις συλληφθέντες (ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας, τεχνικός βάρδιας) αντιμετωπίζουν πλέον το βάρος ενός κατηγορητηρίου που περιλαμβάνει ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Η έρευνα εστιάζει πλέον στο γιατί τα συστήματα ασφαλείας απέτυχαν να ανιχνεύσουν μια τόσο εκτεταμένη και μακροχρόνια διαρροή.

