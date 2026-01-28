Τρίκαλα: Στον Εισαγγελέα οι υπεύθυνοι της «Βιολάντα» – Σπασμένος σωλήνας προπανίου έφερε την έκρηξη

Τρίκαλα: Στον Εισαγγελέα οι υπεύθυνοι της «Βιολάντα» – Σπασμένος σωλήνας προπανίου έφερε την έκρηξη

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια για τον ιδιοκτήτη και δύο στελέχη. Τι αποκάλυψε η έρευνα της ΔΑΕΕ για τη διαρροή και οι καταγγελίες-σοκ για τη μυρωδιά αερίου.

Υπό το βλέμμα οργισμένων πολιτών και με μια εντυπωσιακή αστυνομική αυτοκινητοπομπή, οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο προϊστάμενος βάρδιας. Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, που βρίσκεται σε τριήμερο πένθος, ζητά απαντήσεις για τον φρικτό θάνατο των πέντε εργαζομένων γυναικών.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής: Το σφάλμα στο τοιχίο
Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φαίνεται πως έλυσαν το μυστήριο της έκρηξης:

  • Η διαρροή: Εντοπίστηκε σπασμένος υπογειοποιημένος σωλήνας προπανίου. Η διάτρηση βρέθηκε μέσα στο τοιχίο του υπογείου, σε σημείο που χρειάστηκε σκάψιμο του σκυροδέματος για να αποκαλυφθεί.
  • Ο σπινθήρας: Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρα σε αντλία νερού, η οποία πυροδότησε το αέριο που είχε συσσωρευτεί.
  • Χρόνια διάβρωση: Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η διάτρηση του σωλήνα προϋπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βαρύ κατηγορητήριο και καταγγελίες
Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

  1. Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.
  2. Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.
  3. Βαριές σωματικές βλάβες.

Συγκλονίζουν την ίδια ώρα οι καταθέσεις εργαζομένων και συγγενών. Η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Κατσαρού κατήγγειλε πως «μύριζε υγραέριο εδώ και μέρες» και ότι παρά τα παράπονα στους υπευθύνους, δεν έγινε καμία ενέργεια συντήρησης, οδηγώντας στη μοιραία κατάληξη.

