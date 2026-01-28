Συγκλονισμένος ο Πολωνός οδηγός με 34 χρόνια εμπειρίας στους δρόμους. Η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα για τις «ανυπόμονες» μανούβρες του βαν πριν το μακελειό.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις καταθέσεις των ανθρώπων που ενεπλάκησαν ή είδαν τη μοιραία σύγκρουση στην Τιμισοάρα, η οποία στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός της νταλίκας, ένας Πολωνός επαγγελματίας με εκατομμύρια χιλιόμετρα στο ενεργητικό του, δηλώνει πως δεν έχει αντικρίσει ποτέ ξανά τέτοιο σκηνικό.

«Δεν είχα περιθώριο αντίδρασης»

Ο Πολωνός οδηγός, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στις ρουμανικές αρχές τη στιγμή που το μαύρο βαν εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του:

Η σύγκρουση: «Οδηγούσα κανονικά στη λωρίδα μου και το βαν έπεσε κατευθείαν πάνω μου. Πήγε κυριολεκτικά κάτω από τους τροχούς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οδηγούσα κανονικά στη λωρίδα μου και το βαν έπεσε κατευθείαν πάνω μου. Πήγε κυριολεκτικά κάτω από τους τροχούς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εμπειρία: Παρά τα 34 χρόνια εργασίας του σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε πως η σφοδρότητα και η φύση του ατυχήματος ήταν κάτι που ξεπερνά κάθε προηγούμενη εμπειρία του.

Η μαρτυρία για τις μανούβρες «τύπου S»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του Τούντορ Κράσιουν, ενός νεαρού που οδηγούσε δύο αυτοκίνητα πίσω από το μοιραίο βαν:

Ανυπομονησία: Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οδηγός του βαν εκτελούσε «ανυπόμονες» μανούβρες (τύπου S), προσπαθώντας συνεχώς να δει αν υπάρχει χώρος για προσπέραση.

Το μοιραίο λάθος: «Ήταν σαφές ότι η προσπέραση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν προλαβαίνει, προσπάθησε να ξαναμπεί στη λωρίδα του. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται πως το όχημα εξοστρακίστηκε και έπεσε πάνω στην νταλίκα», δήλωσε ο Κράσιουν, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε το 112.

Διευκρίνιση από την Αστυνομία

Αστυνομικές πηγές, επικαλούμενες και το ρουμανικό μέσο Libertatea, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του μίνι λεωφορείου και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε αρχικά. Η απώλεια ελέγχου φαίνεται πως συνέβη κατά την απότομη προσπάθεια επανεισόδου στη δεξιά λωρίδα.

