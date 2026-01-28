Χαλκιδική: Μετωπική βαν με σχολικό λεωφορείο στο Παλαιοχώρι – Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Χαλκιδική. Πώς έγινε η σύγκρουση με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που μετέφερε μαθητές και ποια η κατάσταση των τραυματιών.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, μέσα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, όταν ένα βαν συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ που μετέφερε μαθητές γυμνασίου.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το λεωφορείο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από τα γύρω χωριά προς το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα βαν εξετράπη της πορείας του και έπεσε με ορμή πάνω στο σχολικό όχημα.

Οι τραυματίες: Από τη μετωπική σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα: ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 23χρονη και ένας 63χρονος. Και οι τρεις διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου.

Σώοι οι μαθητές: Το πιο ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι κανένας από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο δεν τραυματίστηκε. Τα παιδιά κατέβηκαν με ψυχραιμία από το όχημα και συνέχισαν τη διαδρομή τους προς το σχολείο πεζή, καθώς η απόσταση ήταν μικρή.



Έρευνες για τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της αστυνομίας από το Τμήμα Αρναίας, οι οποίες διέκοψαν την κυκλοφορία για να καθαριστεί το οδόστρωμα και να απομακρυνθούν τα οχήματα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν το ατύχημα οφείλεται σε ολισθηρότητα του δρόμου ή σε ανθρώπινο παράγοντα.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσικόπουλος: «Ας τον βρούμε όπως κι αν είναι, να τελειώσει το μαρτύριο» – Συγκλονίζει η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού