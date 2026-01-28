Συναγερμός στο Παίδων: Διασωληνωμένο 4χρονο αγόρι με γρίπη – Υπέστη ανακοπή πριν τη διακομιδή του

Συναγερμός στο Παίδων: Διασωληνωμένο 4χρονο αγόρι με γρίπη – Υπέστη ανακοπή πριν τη διακομιδή του

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 4χρονο αγόρι στη ΜΕΘ, το οποίο επανήλθε μετά από προσπάθειες των γιατρών. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και η 6χρονη που νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι παιδίατροι και οι αρχές υγείας, καθώς η γρίπη φαίνεται να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές σε μικρά παιδιά. Το τελευταίο περιστατικό που συγκλονίζει αφορά ένα αγόρι μόλις 4 ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό της διακομιδής
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση:

  • Η ανακοπή: Το αγόρι υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αποτέλεσμα των επιπλοκών που προκάλεσε ο ιός της γρίπης στον οργανισμό του.
  • Η ανάνηψη: Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη και κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο διασωληνώθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
  • Η κατάσταση της 6χρονης: Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένη και μια 6χρονη από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά την προσπάθεια αποσωλήνωσης τη Δευτέρα, η κατάστασή της δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΕΟΔΥ: «Καμπανάκι» για τον υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών
Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης από τις αρχές Ιανουαρίου έχει θέσει τα νοσοκομεία σε ετοιμότητα. Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης δράσης:

  • Αντιική αγωγή: Συστήνεται η άμεση έναρξη αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση.
  • Μέτρα προστασίας: Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των χώρων παραμένουν τα βασικά «όπλα» μας.
  • Απομόνωση: Παραμονή στο σπίτι με την εμφάνιση συμπτωμάτων για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς.

