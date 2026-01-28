Συναγερμός στο Παίδων: Διασωληνωμένο 4χρονο αγόρι με γρίπη – Υπέστη ανακοπή πριν τη διακομιδή του

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 4χρονο αγόρι στη ΜΕΘ, το οποίο επανήλθε μετά από προσπάθειες των γιατρών. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και η 6χρονη που νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι παιδίατροι και οι αρχές υγείας, καθώς η γρίπη φαίνεται να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές σε μικρά παιδιά. Το τελευταίο περιστατικό που συγκλονίζει αφορά ένα αγόρι μόλις 4 ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό της διακομιδής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση:

Η ανακοπή: Το αγόρι υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αποτέλεσμα των επιπλοκών που προκάλεσε ο ιός της γρίπης στον οργανισμό του.

Το αγόρι υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αποτέλεσμα των επιπλοκών που προκάλεσε ο ιός της γρίπης στον οργανισμό του. Η ανάνηψη: Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη και κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο διασωληνώθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη και κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο διασωληνώθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η κατάσταση της 6χρονης: Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένη και μια 6χρονη από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά την προσπάθεια αποσωλήνωσης τη Δευτέρα, η κατάστασή της δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΕΟΔΥ: «Καμπανάκι» για τον υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης από τις αρχές Ιανουαρίου έχει θέσει τα νοσοκομεία σε ετοιμότητα. Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης δράσης:

Αντιική αγωγή : Συστήνεται η άμεση έναρξη αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση.



: Συστήνεται η άμεση έναρξη αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακόμη και χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση. Μέτρα προστασίας: Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των χώρων παραμένουν τα βασικά «όπλα» μας.



Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των χώρων παραμένουν τα βασικά «όπλα» μας. Απομόνωση: Παραμονή στο σπίτι με την εμφάνιση συμπτωμάτων για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς.

