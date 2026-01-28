Συναγερμός το πρωί της Τετάρτης. Η απεγνωσμένη προσπάθεια του πατέρα και της θείας να σώσουν το κοριτσάκι και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα αίτια του θανάτου.

Ένα αδιανόητο δράμα εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28/1) στην Καλλιθέα, με θύμα ένα βρέφος λίγων μηνών. Οι στιγμές πανικού που έζησαν οι συγγενείς του κατέληξαν σε θρήνο, παρά την κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της απόγνωσης

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ο πατέρας και η θεία του βρέφους, υπήκοοι Ρουμανίας, διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Στην προσπάθειά τους να βρουν άμεσα βοήθεια:

Η κίνηση απελπισίας: Μετέφεραν το βρέφος στο πλησιέστερο σημείο που βρήκαν ανοιχτό, ένα κτηνιατρείο επί της Λεωφόρου Συγγρού, ζητώντας από τον γιατρό να κάνει κάτι για να το επαναφέρει.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο: Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νήπιο και το μετέφερε με συνοδεία περιπολικών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η τραγική κατάληξη: Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία έχει πάρει ήδη καταθέσεις από τους συγγενείς και τον κτηνίατρο για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι.

Αστυνομικοί μετέβησαν τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο για τη συλλογή στοιχείων.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.

