Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του 52χρονου στη Μενεμένη. Το χρονικό της δολοφονίας της 46χρονης, η σκελετωμένη σορός στην ταράτσα και η έρευνα για κατά συρροή εγκλήματα.

Ένα ανατριχιαστικό κουβάρι αίματος και ναρκωτικών ξετυλίγεται στη Θεσσαλονίκη, μετά την ομολογία ενός 52χρονου τοξικοεξαρτημένου για τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας. Η υπόθεση, που ξεκίνησε από την αναζήτηση αγνοουμένων, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές θρίλερ με δύο νεκρές γυναίκες στην ίδια πολυκατοικία.

Η κυνική ομολογία: «Φώναζε και την έπνιξα»

Ο 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας, παραδέχθηκε πως σκότωσε τη 46χρονη (που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024) μέσα σε ένα υπόγειο στη Μενεμένη:

Η αφορμή : Ισχυρίστηκε πως ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών.



: Ισχυρίστηκε πως ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών. Η πράξη: Της έφραξε το στόμα και τη μύτη μέχρι που πέθανε από ασφυξία.



Της έφραξε το στόμα και τη μύτη μέχρι που πέθανε από ασφυξία. Η εξαφάνιση: Με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου, μετέφερε το πτώμα και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Η οικογένειά της την έψαχνε επί μήνες, φτάνοντας μέχρι την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Το μυστικό της ταράτσας: Η δεύτερη σορός

Κατά τις έρευνες στο ίδιο κτίριο, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ακόμη μακάβριο εύρημα. Στην ταράτσα βρέθηκε η σορός μιας 42χρονης γυναίκας, τυλιγμένη σε κουβέρτα και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης (ουσιαστικά σκελετωμένη).

Ο ισχυρισμός του δράστη: Για τη δεύτερη γυναίκα, ο 52χρονος αρνείται τη δολοφονία. Υποστηρίζει πως «πέθανε στον ύπνο της» από υπερβολική δόση και εκείνος απλά την έκρυψε στο δώμα επειδή φοβήθηκε.

Στο μικροσκόπιο ο «Serial Killer» της Μενεμένης

Οι αρχές εξετάζουν με εξαιρετική προσοχή αν πρόκειται για τη δράση ενός κατά συρροή δολοφόνου, καθώς ο 52χρονος ήταν ο κοινός σύνδεσμος και των δύο γυναικών.

Προσαγωγές: Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη ΓΑΔΘ, ενώ αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να βοήθησε στη μεταφορά της πρώτης σορού.

Ιατροδικαστική: Το πόρισμα για τη δεύτερη σορό θα δείξει αν ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια, κάτι που θα αλλάξει άρδην το κατηγορητήριο.

