Η «τρύπα» στις σωληνώσεις που σκότωσε πέντε γυναίκες. Οι καταθέσεις-φωτιά για την οσμή προπανίου που αγνοήθηκε και το δράμα των οικογενειών στα Τρίκαλα που ζητούν δικαίωση.

Η δικαιοσύνη παίρνει τη σκυτάλη στην πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα». Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας οδηγούνται στον εισαγγελέα Τρικάλων, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση έκρηξης.

Το εύρημα-σοκ στο υπέδαφος

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει το μέγεθος της παράλειψης. Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν διάτρηση (τρύπα) στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου:

Το σημείο μηδέν : Η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το κεντρικό κτήριο.



Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν: Εργαζόμενοι καταθέτουν πως η οσμή αερίου ήταν έντονη εδώ και μήνες, όμως οι εκκλήσεις τους για έλεγχο φαίνεται πως έπεσαν στο κενό.

Πέντε μάνες που δεν γύρισαν ποτέ

Πίσω από τις στάχτες κρύβονται πέντε ανθρώπινες ιστορίες που προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν τέσσερις μητέρες και μία γιαγιά, οι οποίες επέλεγαν συνειδητά τη νυχτερινή βάρδια για να φροντίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους την ημέρα.

Χαρακτηριστική η ιστορία της Αγάπης Μπουνόβα, που βρέθηκε απανθρακωμένη τελευταία, μόλις έναν χρόνο πριν βγει στη σύνταξη.

Η μοίρα έπαιξε περίεργο παιχνίδι σε άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι γλίτωσαν καθώς ο διευθυντής τους είχε δώσει ρεπό λόγω της κοπής πίτας την προηγούμενη ημέρα.

Η θέση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η «Βιολάντα ΑΕ» δηλώνει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας ότι οι συλλήψεις έγιναν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας και στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του συμβάντος.

