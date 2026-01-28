Η Ελλάδα θρηνεί επτά παλικάρια που ξεκίνησαν για ένα όνειρο στη Λιόν και κατέληξαν στην αιωνιότητα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τριών επιζώντων και τα σοκαριστικά ευρήματα των αρχών για τη μετωπική σύγκρουση στην Τιμισοάρα.

Η 27η Ιανουαρίου 2026 θα μείνει χαραγμένη ως μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού οπαδικού κινήματος. Δέκα νέοι άνθρωποι, μια παρέα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, είδαν τη ζωή τους να κόβεται απότομα ή να αλλάζει για πάντα στον αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας.

Οι εξελίξεις για τους τραυματίες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, οι τρεις επιζώντες δίνουν τη δική τους μάχη, με την κατάστασή τους να κρίνεται πλέον εκτός άμεσου κινδύνου:

Ο πολυτραυματίας: Νοσηλεύεται με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να είναι διασωληνωμένος.



Νοσηλεύεται με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να είναι διασωληνωμένος. Οι άλλοι δύο επιβάτες: Φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και έχουν πλήρη συνείδηση της κατάστασης.



Φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και έχουν πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Προξενική Αρωγή: Ο Έλληνας Πρόξενος βρίσκεται στο πλευρό τους, ενώ δρομολογούνται οι δύσκολες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των επτά θυμάτων.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Οι ρουμανικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο της σύγκρουσης που σοκάρει. Τα δεδομένα δείχνουν μια σειρά από τραγικές συγκυρίες:

Η προσπέραση: Το βαν επιχείρησε να προσπεράσει μια σειρά οχημάτων. Φαίνεται να ακούμπησε ένα βυτιοφόρο στην προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του.



Το βαν επιχείρησε να προσπεράσει μια σειρά οχημάτων. Φαίνεται να ακούμπησε ένα βυτιοφόρο στην προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του. Η απώλεια ελέγχου: Μετά την επαφή, το όχημα εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, πέφτοντας μετωπικά πάνω σε νταλίκα.



Μετά την επαφή, το όχημα εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, πέφτοντας μετωπικά πάνω σε νταλίκα. Υπεράριθμοι επιβάτες: Οι αρχές σημειώνουν ότι στο όχημα επέβαιναν 10 άτομα, ενώ η χωρητικότητά του ήταν για 9 (8+1).



Οι αρχές σημειώνουν ότι στο όχημα επέβαιναν 10 άτομα, ενώ η χωρητικότητά του ήταν για 9 (8+1). Ανθρώπινος παράγοντας: Εξετάζεται η πιθανότητα απόσπασης προσοχής του οδηγού (ίσως από κάποια συζήτηση στο εσωτερικό), καθώς είχε μόλις ολοκληρώσει ελιγμό.

Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα

Το κλίμα στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία είναι βαρύ. Στην Αλεξάνδρεια, οι φίλοι των παιδιών συγκεντρώνονται βουβοί, μη μπορώντας να πιστέψουν πως η εκδρομή για τον αγώνα με τη Λιόν μετατράπηκε σε λευκό φέρετρο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στις οικογένειες, ενώ η κερκίδα των φιλοξενουμένων στη Γαλλία θα παραμείνει κενή ως φόρος τιμής.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στην Αττική με απεγκλωβισμό ατόμων από ρέμα – Παρασύρθηκε όχημα στην Πετρέζα, «Red Code» για τις επόμενες ώρες