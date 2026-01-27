«Δώσε δύναμη αγόρι μου, εντάξει;». Μέσα στον όλεθρο της Ρουμανίας, ένα βίντεο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα έρχεται να συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο Μάριος, ένας από τους τρεις επιζώντες του μοιραίου βαν, επικοινωνεί με τους ανθρώπους που έσπευσαν στο πλευρό του, στέλνοντας ένα μήνυμα ζωής την ώρα που η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί επτά μέλη της.

ΚΟι τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης στο Λουγκόζ μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο "Casa Austria" της Τιμισοάρα. Το βίντεο-ντοκουμέντο του STAR καταγράφει τη στιγμή της διακομιδής, όπου ένας Έλληνας κάτοικος της περιοχής προσπαθεί να εμψυχώσει τον Μάριο, τον φίλαθλο από την Αλεξάνδρεια που, παρά το σοκ, διατηρεί τις αισθήσεις του και συνεργάζεται με τους γιατρούς.

Η κατάσταση της υγείας των τριών επιζώντων: Σύμφωνα με τον μάνατζερ του νοσοκομείου, Μιχάι Μπάλαν, οι τραυματίες φέρουν σοβαρά χτυπήματα αλλά δίνουν τη μάχη τους:

Ο πρώτος τραυματίας: Φέρει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στα πλευρά και στην κλείδα.

Ο δεύτερος τραυματίας: Έχει υποστεί κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο τρίτος (Μάριος): Είναι σε σταθερή κατάσταση, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και είναι πλήρως συνεργάσιμος.

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας: Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε πως οι τρεις Έλληνες υποβάλλονται σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Το θετικό μήνυμα είναι πως, μέχρι στιγμής, κανένας από τους τρεις δεν έχει χρειαστεί διασωλήνωση, γεγονός που γεμίζει ελπίδα τις οικογένειές τους που σπεύδουν στη Ρουμανία.

