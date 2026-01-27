Τα πρώτα ευρήματα της αυτοψίας σοκάρουν και δίνουν απαντήσεις για την κόλαση που έζησαν οι πέντε εργάτριες στα Τρίκαλα. Οι αρχές εντόπισαν διάτρητους σωλήνες προπανίου στον υπόγειο χώρο, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες ότι η «Βιολάντα» λειτουργούσε ως ωρολογιακή βόμβα. Ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη κρατούνται και οδηγούνται στην Εισαγγελέα με βαρύ κατηγορητήριο.

Η πρώτη επίσημη αυτοψία των αρχών στις ισοπεδωμένες εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας έφερε στο φως την αιτία της έκρηξης: τρύπιες σωληνώσεις προπανίου στον υπόγειο χώρο. Το αέριο που διέφευγε επί μέρες συγκεντρώθηκε στο υπόγειο, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που χρειαζόταν μόνο έναν σπινθήρα για να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Το Κατηγορητήριο-Φωτιά: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησε σε τρεις συλλήψεις (ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας, τεχνικός βάρδιας). Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια (για τις 5 νεκρές γυναίκες).

Έκρηξη και Εμπρησμό.

Βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή.

Αγνοήθηκαν οι κραυγές αγωνίας: Οι καταθέσεις των εργαζομένων που έχουν στα χέρια τους οι αρχές είναι καταπέλτης. Υπάλληλοι επιμένουν πως η μυρωδιά του αερίου ήταν έντονη εδώ και εικοσιτετράωρα. Παρά τις προειδοποιήσεις και τα παράπονα προς τη διοίκηση, καμία παρέμβαση δεν έγινε, με αποτέλεσμα οι γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας να σταλούν στον θάνατο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Τετάρτη (28/1) στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και στον έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας που, όπως φαίνεται, απέτυχαν παταγωδώς να αποτρέψουν το μοιραίο.

