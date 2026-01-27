Αδιανόητη τραγωδία: Πέθανε από το σοκ 54χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ μόλις έμαθε για τον θάνατο του φίλου του στη Ρουμανία

Ο μαύρος κατάλογος μεγαλώνει με τον πιο σκληρό τρόπο. Ένας 54χρονος Λαρισαίος οπαδός του ΠΑΟΚ, που αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα, δεν άντεξε στο άκουσμα της είδησης του πολύνεκρου τροχαίου. Μόλις άκουσε το όνομα του στενού του φίλου ανάμεσα στα θύματα της Ρουμανίας, η καρδιά του τον πρόδωσε, βυθίζοντας την οικογένεια του Δικεφάλου σε ακόμα βαθύτερο πένθος.

Είναι από εκείνες τις ειδήσεις που δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει, όμως η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε σενάριο. Στη Λάρισα, ένας 54χρονος άνδρας, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των θυμάτων του δυστυχήματος στο Λουγκόζ.

Το χρονικό του θανάτου: Ο άτυχος άνδρας είχε προγραμματισμένο χειρουργείο στην καρδιά για τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η συναισθηματική φόρτιση ήταν αβάσταχτη. Σύμφωνα με πληροφορίες:

Το μοιραίο όνομα: Ο 54χρονος παρακολουθούσε τις εξελίξεις για το τροχαίο στη Ρουμανία. Όταν επιβεβαιώθηκε ότι ένας από τους κολλητούς του φίλους ήταν νεκρός μέσα στο μοιραίο βαν, κατέρρευσε.

Άκαρπες προσπάθειες: Παρά την άμεση κινητοποίηση για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, η καρδιά του δεν άντεξε.

Η είδηση αυτή συγκλονίζει τις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Πλέον, η οικογένεια του Δικεφάλου θρηνεί έναν ακόμη άνθρωπο, θύμα μιας αλυσίδας πόνου που ξεκίνησε στην άσφαλτο της Ρουμανίας και έφτασε μέχρι τη Θεσσαλία.

