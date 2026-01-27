Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης νεκρής εργάτριας, οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, την ώρα που οι πραγματογνώμονες εντοπίζουν τη «πηγή» του κακού στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Η δικαστική οδός για την ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης (27/1). Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια (κατά συρροή)



Έκρηξη και εμπρησμό από αμέλεια



Σωματικές βλάβες

Το σενάριο της «διπλής» έκρηξης: Ενώ ο καθαρισμός των εγκαταστάσεων συνεχίζεται για να διευκολυνθεί η έρευνα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η «βόμβα» δημιουργήθηκε στο υπόγειο:

Η διαρροή: Παρά το γεγονός ότι οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου βρέθηκαν άθικτες, η έρευνα δείχνει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο διανομής. Το αέριο φαίνεται πως εγκλωβίστηκε στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Η σκόνη αλεύρων: Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας δευτερογενούς έκρηξης από τη σκόνη των αλεύρων, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή.

Η οσμή γκαζιού: Η αστυνομία εξετάζει πλέον με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τις καταθέσεις και τις αναφορές των εργαζομένων για έντονη οσμή γκαζιού το τελευταίο διάστημα, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί θα επιβαρύνει σημαντικά τη θέση των συλληφθέντων.

Το «κλειδί» των καταθέσεων:

Οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη μοιραία νύχτα θεωρούνται καθοριστικές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε όσους δεν δούλεψαν εκείνο το βράδυ λόγω της γιορτής της βασιλόπιτας, καθώς οι μαρτυρίες τους για τις συνθήκες εργασίας τις προηγούμενες ημέρες μπορεί να ρίξουν φως στα αίτια της διαρροής.

