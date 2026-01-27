Οι ειδικοί «ακτινογραφούν» το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Γιατί αποκλείεται το σενάριο να αποκοιμήθηκε ο οδηγός. Η ξαφνική στροφή προς το θάνατο και η απουσία στηθαίου στον «δρόμο-καρμανιόλα».

Καθώς η Ελλάδα θρηνεί τους επτά νεαρούς φιλάθλους, οι αρχές και οι ειδικοί στη Ρουμανία προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας στον αυτοκινητόδρομο DN6. Τα βίντεο που κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης δείχνουν μια «ασυνήθιστη» πορεία του μίνι βαν, που δεν παραπέμπει σε κλασικό τροχαίο.

Το μυστήριο της αριστερής στροφής

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Titi Aur, μιλώντας στα ρουμανικά ΜΜΕ, επισημαίνει μια κρίσιμη λεπτομέρεια:

Η προσπέραση: Ο οδηγός είχε μόλις ολοκληρώσει μια προσπέραση και είχε χρόνο να επιστρέψει στη λωρίδα του.

Η κίνηση: Αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε ελαφρώς το αυτοκίνητο προς τα αριστερά, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στο επερχόμενο φορτηγό.

Τα σενάρια: Αδιαθεσία ή απόσπαση προσοχής;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σενάριο να κοιμήθηκε ο οδηγός είναι το λιγότερο πιθανό, αφού βρισκόταν σε εγρήγορση λόγω της προσπέρασης. Οι πιθανότητες στρέφονται σε:

Ξαφνική αδιαθεσία: Κάποιο παθολογικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Απόσπαση προσοχής: Χρήση τηλεφώνου ή έντονη συζήτηση με κάποιον επιβάτη. Υποδομές: Ο Γιώργος Λιονάκης (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ) τόνισε την έλλειψη διαχωριστικού στηθαίου που θα «συγχωρούσε» το λάθος και θα απέτρεπε τη μετωπική σύγκρουση.

Η Ρουμανία παραμένει, μαζί με την Ελλάδα, στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε θανατηφόρα τροχαία, με τις υποδομές στον DN6 να αποδεικνύονται για άλλη μια φορά μοιραίες.

