Συγκλονιστική μαρτυρία του πρώην αντιδημάρχου Στ. Δελιόπουλου. Ο δρόμος μπροστά στον σύνδεσμο έκλεισε από τον κόσμο. «Προχθές κόβαμε την πίτα όλοι μαζί και τώρα τους χάσαμε». Οι ηλικίες των θυμάτων και το τηλεφώνημα-θρίλερ από επιζώντα.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας θρηνεί τα δικά της παιδιά. Η τοπική κοινωνία και ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ έχουν βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς οι περισσότεροι από τους επτά νεκρούς του τροχαίου στη Ρουμανία ήταν μέλη της τοπικής κοινότητας, νεαρά παιδιά που ξεκίνησαν για μια εκδρομή χαράς και κατέληξαν στην άσφαλτο.

«Τους πήγαν σε διαφορετικά νοσοκομεία»

Ο Στέφανος Δελιόπουλος, ενεργό μέλος του συνδέσμου, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας. Ένας από τους επιβαίνοντες που στάθηκε τυχερός, κατάφερε να επικοινωνήσει με την Ελλάδα λέγοντας απλά «είμαι καλά, τρακάραμε». Ωστόσο, η σύγχυση είναι τεράστια, καθώς οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διαφορετικά νοσοκομεία της Ρουμανίας, με τους γονείς να ζητούν απεγνωσμένα μια πληροφορία για την τύχη των παιδιών τους.

Η ειρωνεία της τύχης

Σοκάρει η λεπτομέρεια πως μόλις πριν δύο ημέρες, όλα αυτά τα παιδιά βρίσκονταν στον σύνδεσμο για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ηλικίες: «Πιτσιρίκια, 21, 22, 24 ετών», αναφέρει ο κ. Δελιόπουλος.

Η διαδρομή: Επέλεξαν να ταξιδέψουν μέσω Ρουμανίας και Ουγγαρίας, ίσως για να αποφύγουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε άλλα σύνορα, χωρίς να γνωρίζουν πως ο DN6 θα γινόταν ο τελευταίος τους σταθμός.

Ο δρόμος έξω από τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια παραμένει κλειστός από πλήθος κόσμου που περιμένει με δάκρυα στα μάτια την επίσημη ταυτοποίηση των σορών.

