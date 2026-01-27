Θεσσαλονίκη: Θρήνος για βρέφος 3 μηνών – Η 50λεπτη μάχη των γιατρών για να το σώσουν

Ανείπωτη τραγωδία στην κοινότητα των Ρομά. Οι γονείς έφτασαν στο νοσοκομείο με το παιδί στην αγκαλιά χωρίς σφυγμό. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια αναζωογόνησης και το μυστήριο γύρω από τα αίτια του θανάτου.

Σοκ επικρατεί στη Θεσσαλονίκη από την είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (27/01). Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, το άτυχο αγοράκι δεν κατάφερε να επιστρέψει στη ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Γύρω στις 10:00 το πρωί, οι γονείς του βρέφους, μέλη της κοινότητας Ρομά, έφτασαν έντρομοι στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Το παιδί ήταν ήδη άσφυγμο και δεν παρουσίαζε κανένα σημείο ζωής.

Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, οι γιατροί έπεσαν αμέσως πάνω στο βρέφος. Η μάχη: Επί 50 ολόκληρα λεπτά, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έκανε τα αδύνατα δυνατά με τη διαδικασία της αναζωογόνησης, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Αναζητούνται τα αίτια

Δυστυχώς, το αγοράκι δεν ανταποκρίθηκε και οι γιατροί αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν τον θάνατό του. Πλέον, το φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες για να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιο παθολογικό αίτιο ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλους παράγοντες.

