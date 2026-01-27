«Δεν ξέραμε αν ήταν όνειρο ή πραγματικότητα». Η ανατριχιαστική περιγραφή της εργαζόμενης που σώθηκε από την έκρηξη στα Τρίκαλα. Ο εγκλωβισμός στα συντρίμμια, η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς και η τύχη που την κράτησε ζωντανή.

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τη μαρτυρία της Γεωργίας Σκρέτα, μιας από τις εργαζόμενες που κατάφεραν να βγουν ζωντανές από το εργοστάσιο «Βιολάντα» μετά την πολύνεκρη έκρηξη. Η περιγραφή της για τα δευτερόλεπτα του τρόμου, όταν το κτίριο άρχισε να καταρρέει, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής.

Το απόλυτο σκοτάδι και η έξοδος-θρίλερ

Η κ. Σκρέτα βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής όταν ακούστηκε ο εκκωφαντικός κρότος. «Έσβησαν τα πάντα. Πεταχτήκαμε κάτω και άρχισαν να πέφτουν σίδερα πάνω μας», αναφέρει.

Η σωτήρια κίνηση: Μπουσουλώντας μέσα στο σκοτάδι και τα συντρίμμια, προσπάθησε μαζί με μια συνάδελφό της να βρει την έξοδο, ενώ τα ρούχα της σκάλωσαν στα πεσμένα πάνελ.

Η ταχύτητα της φωτιάς: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα, ενώ η εντολή για εκκένωση δόθηκε υπό τον φόβο δεύτερης έκρηξης.

60 μέτρα μακριά από τον θάνατο

Η διασωθείσα αποκάλυψε πως οι πέντε άτυχες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν μόλις 50-60 μέτρα μακριά από το δικό της πόστο. Σχετικά με τα αίτια, τόνισε πως τη μοιραία νύχτα δεν υπήρχε οσμή προπανίου, ξεκαθαρίζοντας: «Αν μύριζε, δεν θα πηγαίναμε στη βάρδια».

Από τη γιορτή στην τραγωδία

Η μοίρα έπαιξε περίεργο παιχνίδι, καθώς μόλις το προηγούμενο βράδυ το κλίμα στην επιχείρηση ήταν εορταστικό για την κοπή της πίτας. Μάλιστα, ορισμένοι συνάδελφοί της στάθηκαν τυχεροί, καθώς η κούραση από το γλέντι τους κράτησε μακριά από το εργοστάσιο τη νύχτα του κακού.

