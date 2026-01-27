«Ήθελα εγώ να αφήσω τα κόκαλά μου εκεί, όχι να θάψω την κόρη μου». Τα λόγια της μητέρας της 45χρονης Ελένης Κατσαρού ραγίζουν καρδιές, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν οργή. Η γυναίκα, που εργάζεται στην ίδια εταιρεία επί τρεις δεκαετίες, καταγγέλλει εγκληματική αμέλεια, έλλειψη συντήρησης και μια έντονη μυρωδιά υγραερίου που προηγήθηκε του «μπαμ» που σκότωσε πέντε γυναίκες.

Η Ελένη Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού 14 ετών, ήταν μία από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη των Τρικάλων. Δούλευε νύχτα για να μπορεί να είναι δίπλα στο παιδί της την ημέρα, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση εργασίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Οι Σοκαριστικές Καταγγελίες:

Η μητέρα και η αδελφή της 45χρονης ανοίγουν το στόμα τους και περιγράφουν ένα σκηνικό που προμήνυε την καταστροφή:

Έλλειψη συντήρησης: «Το κτίριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια», καταγγέλλει η μητέρα, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις.

Η οσμή του θανάτου: Σύμφωνα με την αδελφή του θύματος, στους χώρους της παραγωγής μύριζε αέριο εδώ και καιρό. «Το αμέλησαν; Δεν μπορούσαν να το φτιάξουν; Ως αποτέλεσμα, έμεινε όπως είναι».

Τα 20 λεπτά της φρίκης: Μια νέα λεπτομέρεια έρχεται στο φως: το εργοστάσιο φέρεται να φλεγόταν εσωτερικά για 20 λεπτά πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε τα πάντα.

Μια ζωή στη βιοπάλη: Η Ελένη εργαζόταν 15 χρόνια στη «Βιολάντα», στηρίζοντας την οικογένειά της μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2019. Η ειρωνεία της τύχης; Η τραγωδία συνέβη λίγες ώρες μετά την κοπή της πίτας της εταιρείας, όπου οι εργαζόμενες διασκέδαζαν όλες μαζί, πριν πιάσουν τη μοιραία βάρδια.

Στις δεξαμενές υπήρχαν 14.000 λίτρα προπανίου – Το «κλειδί» στον υπόγειο χώρο και η κατάθεση-φωτιά του υπεύθυνου ασφαλείας

Ενώ οι καπνοί βγαίνουν ακόμα μέσα από τα χαλάσματα της «Βιολάντα», οι αρχές εντοπίζουν τα πρώτα στοιχεία της «κόλασης». Με 14.000 λίτρα προπανίου στις δεξαμενές και τις υποψίες να στρέφονται στις σωληνώσεις κάτω από την ταινία παραγωγής, οι έρευνες εστιάζουν πλέον σε μια εγκληματική διαρροή που μετέτρεψε το εργοστάσιο σε ωρολογιακή βόμβα 1.000 βαθμών Κελσίου.

Η επόμενη ημέρα στα Τρίκαλα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Οι αρχές συγκλίνουν στο ότι η φονική έκρηξη ξεκίνησε από τον υπόγειο χώρο, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου εργάζονταν οι πέντε άτυχες γυναίκες. Η ύπαρξη 14.000 λίτρων προπανίου στις δεξαμενές επιβεβαιώνει ότι υπήρχε τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης που τροφοδοτούσε το εσωτερικό δίκτυο.

Τα Σημεία-Κλειδιά της Έρευνας:

Η Διαρροή στις Σωληνώσεις: Οι ειδικοί θεωρούν πιθανή μια διαρροή στο δίκτυο που περνούσε κάτω από την παραγωγή. Η επαφή του αερίου με μια θερμή επιφάνεια φούρνου ήταν η αρχή του τέλους.

Το «Εκρηκτικό Μείγμα» Σκόνης: Ο καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης επισημαίνει ότι η σκόνη από αλεύρι και ζάχαρη λειτούργησε ως επιταχυντής, προκαλώντας μια δευτερογενή έκρηξη που «έλιωσε» ακόμη και τα ατσάλινα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Οι Μαρτυρίες: Η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας έχει ήδη ολοκληρωθεί και θεωρείται κρίσιμη, ενώ ακολουθούν οι ιδιοκτήτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εργαζόμενοι που δεν πήγαν στη δουλειά εκείνο το βράδυ λόγω της κοπής της βασιλόπιτας – μια απόφαση της διεύθυνσης που τους έσωσε τη ζωή.

Η «Κόλαση» των 1.000 Βαθμών: Η σφοδρότητα της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που οι πυροσβέστες αντίκρισαν ένα εργοστάσιο «κομμένο στα δύο». Οι αλλοιώσεις στον χάλυβα μαρτυρούν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης και έρευνας μια από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.

Διαβάστε ακόμα: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε λόγω γρίπης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στη ΜΕΘ – Η μάχη των γιατρών και τα νεότερα για την υγεία της