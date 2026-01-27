Άγρια επίθεση στο Χαλάνδρι: 55χρονος τραυμάτισε την αδελφή του στα μάτια – Το οικογενειακό δράμα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (27/1) στο Χαλάνδρι. Ένας 55χρονος άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή μανία στην 49χρονη αδελφή του, τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και η ηλικιωμένη μητέρα τους.

Η ηρεμία σε γειτονιά του Χαλανδρίου διακόπηκε από τις κραυγές που ακούγονταν μέσα από το διαμέρισμα όπου διαμένουν τα δύο αδέλφια με τη μητέρα τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας έντονος καβγάς ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τον 55χρονο να επιτίθεται στην αδελφή του τραυματίζοντάς την στα μάτια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη. Η 49χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που υπέστη στο μάτι.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, στο ειδικό Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν πως ο δράστης πιθανότατα πάσχει από ψυχικές διαταραχές, γεγονός που θα εξεταστεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η κοινωνία του Χαλανδρίου παραμένει παγωμένη μπροστά σε ακόμα ένα περιστατικό βίας που εκδηλώνεται μέσα στον στενό οικογενειακό κύκλο.

