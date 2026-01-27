Οι ελπίδες έσβησαν οριστικά στα συντρίμμια της «Βιολάντα». Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν το πρωί της Τρίτης (27/1) τη σορό της πέμπτης γυναίκας που αναζητούνταν, ολοκληρώνοντας τον μακάβριο κατάλογο των θυμάτων μιας έκρηξης που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τι λένε οι ειδικοί για το «εκρηκτικό μείγμα» και τη σκόνη που λειτούργησε ως επιταχυντής;

Η επιβεβαίωση του θανάτου της πέμπτης εργαζόμενης ήρθε να βυθίσει τη Θεσσαλία σε ακόμα βαθύτερο πένθος. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε στο ισόγειο, λίγα μέτρα μακριά από τις συναδέλφους της, με τις οποίες μοιραζόταν το ίδιο όραμα: ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους μέσα από τη νυχτερινή εργασία.

Το «Κλειδί» των Ερευνών:

Ενώ οι οικογένειες θρηνούν, οι πραγματογνώμονες προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της καταστροφής. Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, και στελέχη της Πυροσβεστικής εστιάζουν πλέον σε δύο σημεία:

Η Διαρροή στο Εσωτερικό Δίκτυο: Αν και οι εξωτερικές δεξαμενές άντεξαν, η υποψία στρέφεται στο εσωτερικό δίκτυο που τροφοδοτούσε τους φούρνους. Μια μικρή διαρροή προπανίου σε κλειστό χώρο μπορεί να δημιουργήσει έναν «αόρατο θάνατο» που περιμένει έναν απλό σπινθηρισμό. Η Δευτερογενής Έκρηξη Σκόνης: Εδώ κρύβεται η εξήγηση για το μέγεθος της καταστροφής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σκόνη από τις πρώτες ύλες (αλεύρι, ζάχαρη) που αιωρείται στις βιομηχανίες τροφίμων μπορεί να προκαλέσει δευτερογενή έκρηξη, η οποία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, οδηγώντας σε θερμοκρασίες 1.000 βαθμών Κελσίου.

Η κατάθεση του τεχνικού ασφαλείας θεωρείται πλέον «κλειδί», ενώ το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ζητά πλήρη διαφάνεια και ανεξάρτητους πραγματογνώμονες. Το εργοστάσιο που «κόπηκε στα δύο» παραμένει μια βουβή μαρτυρία μιας νύχτας που ξεκίνησε με ευχές για το νέο έτος και κατέληξε σε ανείπωτο θρήνο.

