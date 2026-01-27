Λίγα λεπτά πριν τις 04:00 τα ξημερώματα, ο ουρανός των Τρικάλων έγινε μέρα. Μια εκκωφαντική έκρηξη που ακούστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων μετέτρεψε το εργοστάσιο της «Βιολάντα» σε εμπόλεμη ζώνη, κόβοντας το νήμα της ζωής σε πέντε γυναίκες που βρίσκονταν εκεί για το πιο ιερό κίνητρο: το μέλλον των παιδιών τους.

Η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι στη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας. Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία δεν ήταν απλώς εργαζόμενες. Ήταν μητέρες που, όπως αποκαλύπτουν οι συντετριμμένοι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει συνειδητά το «σκληρό» μεροκάματο της νύχτας. Ο λόγος; Για να μπορούν το πρωί, όταν τα παιδιά τους ξυπνούσαν, να είναι εκεί. Να τα ετοιμάσουν για το σχολείο, να τα ταΐσουν, να είναι παρούσες στη ζωή τους.

Λίγες ώρες πριν το κακό, το κλίμα στις εγκαταστάσεις ήταν εορταστικό. Οι εργαζόμενοι έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ανταλλάσσοντας ευχές για μια καλή χρονιά. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου θα μετατρεπόταν σε «καμίνι» 1.000 βαθμών Κελσίου, λιώνοντας ακόμα και τους χάλυβες.

Τα δύο σενάρια της καταστροφής: Ενώ το κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια, δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις:

Η διαρροή υγραερίου: Παρόλο που οι εξωτερικές δεξαμενές βρέθηκαν άθικτες, εξετάζεται αν υπήρξε κορεσμός αερίου εντός του χώρου των φούρνων, όπου ένας απλός σπινθηρισμός αρκούσε για το ωστικό κύμα που έκοψε το εργοστάσιο στα δύο. Η «έκρηξη σκόνης» (Dust Explosion): Ένα σενάριο που σοκάρει, καθώς το αλεύρι —το βασικό συστατικό της παραγωγής— υπό συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, μπορεί να γίνει πιο εκρηκτικό και από τη δυναμίτιδα.

Η καταγγελία που είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι για θέματα υγιεινής και ασφάλειας έρχεται τώρα στο προσκήνιο, ζητώντας απαντήσεις. Στα Τρίκαλα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, όμως για πέντε οικογένειες, ο χρόνος σταμάτησε οριστικά στις 03:55 εκείνης της μοιραίας Δευτέρας.

