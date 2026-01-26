Βόμβα από τους δικηγόρους: Ζητούν την άμεση κατάργηση της συνεπιμέλειας – Δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου

Βόμβα από τους δικηγόρους: Ζητούν την άμεση κατάργηση της συνεπιμέλειας – Δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οικογενειακό δίκαιο, η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητά επισήμως από την Πολιτεία την κατάργηση της διάταξης για τη συνεπιμέλεια. Οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου κάνουν λόγο για «κακότεχνη νομοτεχνική διατύπωση» και εκφράζουν σοβαρούς προβληματισμούς για τη σκοπιμότητα του νόμου.

Τα «πυρά» των δικηγόρων:

  • Δικονομικό χάος: Σύμφωνα με τους δικηγόρους, ο νόμος επιτρέπει τη μεταρρύθμιση μιας απόφασης ενώ εκκρεμεί η έφεση, γεγονός που προκαλεί τεράστια σύγχυση στα δικαστήρια και ανασφάλεια δικαίου για τους γονείς και τα παιδιά.
  • Έλλειψη διαβούλευσης: Η Ολομέλεια καταγγέλλει ότι οι αλλαγές στον Αστικό Κώδικα έγιναν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και ενσωματώθηκαν σε νομοσχέδια με άσχετο περιεχόμενο, παραβιάζοντας τους κανόνες της καλής νομοθέτησης.
  • Ανώφελη ρύθμιση: Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν ότι το υπάρχον πλαίσιο δικαστικής προστασίας ήταν ήδη επαρκές και η νέα διάταξη «ουδέν πρόβλημα επιλύει», αντίθετα δυσχεραίνει την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που πολλές οργανώσεις γονέων ζητούσαν το αντίθετο, δηλαδή την ενίσχυση του θεσμού, και πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το αν θα κάνει δεκτό το αίτημα των νομικών.

