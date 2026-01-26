Νάξος: Συγκλονιστικό βίντεο με προσγειώσεις θρίλερ μέσα στη θύελλα – Πώς οι πιλότοι «νίκησαν» τα 8 μποφόρ

Νάξος: Συγκλονιστικό βίντεο με προσγειώσεις θρίλερ μέσα στη θύελλα – Πώς οι πιλότοι «νίκησαν» τα 8 μποφόρ

Την ώρα που το Αιγαίο βρισκόταν υπό την επήρεια απαγορευτικού απόπλου, οι "καπετάνιοι των αιθέρων" έδωσαν τη δική τους μάχη στο αεροδρόμιο της Νάξου. Παρά τους θυελλώδεις ανέμους και τη χαμηλή ορατότητα που επικρατούσαν το πρωί της Δευτέρας (26/01), οι πιλότοι της Sky Express και της Olympic Air παρέδωσαν μαθήματα ψυχραιμίας και δεξιοτεχνίας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το cyclades24.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που τα αεροσκάφη "παλεύουν" με τις ισχυρές ριπές ανέμου κατά την προσέγγιση στον διάδρομο προσγείωσης. Με απόλυτη ακρίβεια και παρά το απαιτητικό σκηνικό, οι προσγειώσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του νησιού με την ενδοχώρα, όταν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες είχαν διακοπεί.

Τα Highlights της επιχείρησης:

Απαγορευτικό στη θάλασσα, πτήσεις στον αέρα: Ενώ τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας, ο αεροπορικός τομέας κράτησε τη Νάξο "ανοιχτή".
Εμπειρία και Τεχνική: Οι προσγειώσεις έγιναν θέμα συζήτησης για την ικανότητα των πληρωμάτων να διαχειρίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διαδρόμους των Κυκλάδων.
Βίντεο-Ντοκουμέντο: Οι εικόνες των αεροσκαφών να "χορεύουν" στον αέρα πριν ακουμπήσουν στο έδαφος προκαλούν δέος.

Διαβάστε ακόμα: Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατομμύρια – Βρέθηκαν δύο υπερτυχεροί

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ο κανόνας των 10 ωρών: Το μυστικό για να κάψετε το λίπος χωρίς δίαιτα – Γιατί το πότε τρώτε είναι πιο σημαντικό από το τι τρώτε
Υγεία

Ο κανόνας των 10 ωρών: Το μυστικό για να κάψετε το λίπος χωρίς δίαιτα – Γιατί το πότε τρώτε είναι πιο σημαντικό από το τι τρώτε

«Μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι σπαραγμοί του πατέρα στη Γλυφάδα – Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να καλύψει τις κραυγές
Κοινωνία

«Μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι σπαραγμοί του πατέρα στη Γλυφάδα – Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να καλύψει τις κραυγές

Σύρος: Σοκ από την ταυτοποίηση της σορού στο λιμάνι – Νεκρή μια γυναίκα 104 ετών!
Κοινωνία

Σύρος: Σοκ από την ταυτοποίηση της σορού στο λιμάνι – Νεκρή μια γυναίκα 104 ετών!

Σοκ στο Survivor: «Τον χάναμε, πνιγόταν!» – Το άγνωστο περιστατικό με τον Μιχάλη Σηφάκη που δεν έδειξαν οι κάμερες
Media

Σοκ στο Survivor: «Τον χάναμε, πνιγόταν!» – Το άγνωστο περιστατικό με τον Μιχάλη Σηφάκη που δεν έδειξαν οι κάμερες

Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: «Μου έκοψαν τα φρένα!» – Καταγγελία-βόμβα από τον Πετρόπουλο μετά το Κολοσσός-Ολυμπιακός
Αθλητικά

Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: «Μου έκοψαν τα φρένα!» – Καταγγελία-βόμβα από τον Πετρόπουλο μετά το Κολοσσός-Ολυμπιακός