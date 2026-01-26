Νάξος: Συγκλονιστικό βίντεο με προσγειώσεις θρίλερ μέσα στη θύελλα – Πώς οι πιλότοι «νίκησαν» τα 8 μποφόρ

Την ώρα που το Αιγαίο βρισκόταν υπό την επήρεια απαγορευτικού απόπλου, οι "καπετάνιοι των αιθέρων" έδωσαν τη δική τους μάχη στο αεροδρόμιο της Νάξου. Παρά τους θυελλώδεις ανέμους και τη χαμηλή ορατότητα που επικρατούσαν το πρωί της Δευτέρας (26/01), οι πιλότοι της Sky Express και της Olympic Air παρέδωσαν μαθήματα ψυχραιμίας και δεξιοτεχνίας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το cyclades24.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που τα αεροσκάφη "παλεύουν" με τις ισχυρές ριπές ανέμου κατά την προσέγγιση στον διάδρομο προσγείωσης. Με απόλυτη ακρίβεια και παρά το απαιτητικό σκηνικό, οι προσγειώσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του νησιού με την ενδοχώρα, όταν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες είχαν διακοπεί.

Τα Highlights της επιχείρησης:

Απαγορευτικό στη θάλασσα, πτήσεις στον αέρα: Ενώ τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας, ο αεροπορικός τομέας κράτησε τη Νάξο "ανοιχτή".

Εμπειρία και Τεχνική: Οι προσγειώσεις έγιναν θέμα συζήτησης για την ικανότητα των πληρωμάτων να διαχειρίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διαδρόμους των Κυκλάδων.

Βίντεο-Ντοκουμέντο: Οι εικόνες των αεροσκαφών να "χορεύουν" στον αέρα πριν ακουμπήσουν στο έδαφος προκαλούν δέος.





