Στη δημοσιότητα έρχονται δύο αποκαλυπτικά βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που ισοπέδωσε τη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01). Ο εκκωφαντικός θόρυβος που καταγράφηκε στις 03:55 σήμανε το τέλος για πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας, οι οποίες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους στο υπόγειο του εργοστασίου.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας (trikalaopinion.gr) αποτυπώνουν το μέγεθος και την τρομακτική ένταση της έκρηξης, η οποία έγινε αισθητή σε ολόκληρη την πόλη των Τρικάλων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, όμως για τις πέντε εργαζόμενες ήταν ήδη αργά, καθώς η πυρκαγιά που ακολούθησε επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Τα τελευταία στοιχεία της τραγωδίας:

5 Νεκρές Γυναίκες: Οι σοροί μεταφέρονται στη Λάρισα για την επώδυνη διαδικασία της ταυτοποίησης μέσω DNA.

24ωρη Λειτουργία: Το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία την ώρα της έκρηξης, με 13 άτομα συνολικά στη βάρδια.

Ηχητικό & Εικόνα: Ο συνδυασμός του εκκωφαντικού θορύβου και της λάμψης που κατέγραψαν οι κάμερες δείχνει μια έκρηξη που "έκοψε" το εργοστάσιο στα δύο.

Η ανείπωτη τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα παίρνει πλέον ονοματεπώνυμο, καθώς έρχονται στο φως τα στοιχεία των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη κόλαση των Τρικάλων. Ενώ το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο χώρο των φούρνων, οι μαρτυρίες των συγγενών για τις στιγμές της αγωνίας και τις ελλείψεις στην ενημέρωση συγκλονίζουν το πανελλήνιο.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας:

Βασιλική Σκαμπαρδώνη (42 ετών): Μητέρα δύο παιδιών από το Γαρδίκι, γνωστή κομμώτρια στην περιοχή πριν εργαστεί στο εργοστάσιο.

Έλενα Κατσαρού (45 ετών): Από το χωριό Γλίνος, μητέρα μικρών παιδιών.

Σταυρούλα Μπουκοβάλα: Από την Καρδίτσα, επίσης μητέρα.

56χρονη εργαζόμενη: Μητέρα τριών παιδιών που σπουδάζουν, η οποία βρέθηκε στα ερείπια της παλαιάς πτέρυγας.



Μαρτυρίες που "ραγίζουν" καρδιές

Ο γιος μιας εκ των θυμάτων περιγράφει τη στιγμή που κατάλαβε το κακό: «Πήρα τηλέφωνο στο νοσοκομείο να δω αν ήταν στους τραυματίες. Όταν δεν άκουσα το όνομά της, έβγλα αμέσως το συμπέρασμά μου...». Την ίδια ώρα, ξάδερφος θύματος καταγγέλλει οργισμένος την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης: «Μας τα έλεγαν ανεπίσημα από πηγαδάκια, μάθαμε για το θάνατο από τα sites. Οι γονείς περίμεναν ώρες για να δώσουν DNA χωρίς καμία στήριξη».

Το μυστήριο της έκρηξης: Αν και οι έρευνες εστιάζουν στο χώρο των φούρνων, αυτόπτες μάρτυρες επισημαίνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τη χρήση χημικών ουσιών, όπως η αμμωνία ή το προπάνιο, που ενδέχεται να οδήγησαν στην ισοπέδωση της πτέρυγας όπου παράγονταν προϊόντα βρώμης.

Διαβάστε ακόμα: Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό