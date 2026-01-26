Ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο η επιχείρηση έρευνας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα. Όπως επιβεβαίωσε στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καλαβούτας, οι άνδρες της ΕΜΑΚ εντόπισαν τη σορό της πέμπτης εργαζόμενης που αναζητούνταν στα συντρίμμια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε νεκρές γυναίκες.

Οι σοροί των θυμάτων, που βρέθηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο του εργοστασίου, μεταφέρονται ήδη στη Λάρισα. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η επώδυνη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ η ταυτοποίηση θα γίνει μέσω εξέτασης DNA, καθώς η κατάσταση των σορών δεν επιτρέπει την αναγνώριση από τους συγγενείς.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης:

Έρευνα στα χαλάσματα: Οι Αρχές "χτενίζουν" πλέον τα ερείπια αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία (υπολείμματα φιαλών, βλάβες σε σωληνώσεις ή ηλεκτρολογικό υλικό) που θα ρίξουν φως στα αίτια της φονικής έκρηξης των 4:00 π.μ.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για διαρροή αερίου, οι πραγματογνώμονες δεν αποκλείουν τίποτα, καθώς το ωστικό κύμα που ισοπέδωσε το κτήριο και έγινε αισθητό σε ολόκληρο το νομό υποδηλώνει μια έκρηξη τεράστιας ισχύος.

Ολοκληρωτική καταστροφή: Το εργοστάσιο έχει υποστεί ζημιές που καθιστούν το κεντρικό κτήριο μη αναστρέψιμο, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων βυθίζεται σε βαρύ πένθος, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική και την εταιρεία για την επόμενη μέρα και τη στήριξη των οικογενειών που ξεκληρίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

