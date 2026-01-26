Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φέρνει νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής. Οι επιβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που αυξάνονται έως και 67%, ενώ επιστρατεύονται ιδιώτες ελεγκτές αλλά και τεχνολογία αιχμής για τον εντοπισμό των παραβατών.

Όλα όσα αλλάζουν:

  • Τα νέα πρόστιμα: Το πρόστιμο για το κανονικό εισιτήριο εκτοξεύεται στα 100 ευρώ (από 60 που ίσχυε), ενώ για το μειωμένο εισιτήριο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
  • Ιδιώτες ελεγκτές: Για πρώτη φορά, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να αναθέτει τους ελέγχους κομίστρου σε εξουσιοδοτημένους τρίτους – ιδιώτες, ενισχύοντας τη δύναμη των 300 ελεγκτών που επιχειρούν σήμερα.
  • Τριπλασιασμός προστίμου: Εάν το πρόστιμο δεν πληρωθεί έγκαιρα και βεβαιωθεί στην εφορία, το ποσό θα τριπλασιάζεται αυτόματα.

Η «έξυπνη» μείωση και οι κάμερες:

Bonus με κάρτα: Μια σημαντική ρύθμιση προβλέπει ότι το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 50% (δηλαδή στα 50 ευρώ), εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών εντός 30 ημερών.
Κάμερες «υπολογιστικής όρασης»: Η ΣΤΑΣΥ ξεκινά πιλοτική εφαρμογή στον σταθμό «Ακρόπολη», όπου κάμερες με ειδικό λογισμικό θα ανιχνεύουν αυτόματα όσους πηδούν πάνω από τις μπάρες (gate jumping) ή περνούν "κολλητά" πίσω από άλλους επιβάτες (tailgating).

Η κυβέρνηση συνδέει αυτή την αυστηρή στρατηγική με τη σταδιακή ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και των συρμών, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας των συγκοινωνιών μέσω της αύξησης των εσόδων από τα εισιτήρια.

