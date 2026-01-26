Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιοποίησε το trikalazoom.gr, ακούγεται ένας τρομακτικός, εκκωφαντικός κρότος ακριβώς στις 03:55:55, ο οποίος "τραντάζει" την περιοχή, παρά το γεγονός ότι η κάμερα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 8 χιλιομέτρων από το σημείο μηδέν.

Ο ήχος αυτός αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη για τη βιβλική σφοδρότητα της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες. Το ωστικό κύμα ταξίδεψε πάνω από όλο τον αστικό ιστό των Τρικάλων, ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες και τραντάζοντας τζάμια σε ολόκληρη την πόλη.

Οι δηλώσεις που συγκλονίζουν: Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, μιλώντας στην ΕΡΤ1, έκανε λόγο για μια «μαύρη μέρα» και έθεσε σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας:

«Η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη» : Επιβεβαίωσε πως η ισχύς ήταν τέτοια που ισοπέδωσε ολόκληρη την πτέρυγα.

: Επιβεβαίωσε πως η ισχύς ήταν τέτοια που ισοπέδωσε ολόκληρη την πτέρυγα. Ερωτήματα για την ασφάλεια: Το Εργατικό Κέντρο ζητά άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες εργασίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι του;».

Η πορεία των ερευνών: Ενώ οι εικόνες από drone δείχνουν το εργοστάσιο να έχει κοπεί στα δύο, το ηχητικό ντοκουμέντο θα αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, καθώς βοηθά τους ειδικούς της ΔΑΕΕ να εκτιμήσουν το είδος και την ποσότητα της ύλης που προκάλεσε την έκρηξη στο υπόγειο.

Διαβάστε ακόμα: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε λόγω γρίπης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στη ΜΕΘ – Η μάχη των γιατρών και τα νεότερα για την υγεία της