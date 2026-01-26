Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την καθηγήτρια στις Σέρρες που φίμωσε μαθητή με ταινία, καθώς ο ίδιος της ο σύζυγος σπάει τη σιωπή του και προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σε μια κατάθεση ψυχής, ο σύζυγος της 60χρονης, η οποία τέθηκε ήδη σε αναστολή καθηκόντων, αποκάλυψε ότι η γυναίκα πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα εδώ και 17 χρόνια, όμως τα τελευταία τέσσερα έτη διέκοψε την αγωγή της και αρνείται κάθε βοήθεια.

«Είναι επικίνδυνη. Δέχομαι καθημερινά λεκτικό bullying. Πρέπει ο εισαγγελέας να διατάξει τον βίαιο εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απόγνωσή του για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης:

Το κενό της αξιολόγησης: Προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα παρέμενε στη θέση της διευθύντριας γυμνασίου, παρά το βαρύ ιστορικό και τη συμπεριφορά της που είχε θορυβήσει γονείς και συναδέλφους τα τελευταία τρία χρόνια.

Η στάση του πατέρα του μαθητή: Σε μια κίνηση ανωτερότητας, ο πατέρας του 13χρονου αγοριού ζήτησε να μην "ριχτεί στην πυρά" η καθηγήτρια, αλλά να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. «Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, το άτομο χρειάζεται βοήθεια», σημείωσε στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι οι αρχές πρέπει να επιληφθούν άμεσα.

Η ομολογία του γιου: Ακόμη και ο γιος της καθηγήτριας επιβεβαίωσε την κατάσταση, κάνοντας λόγο για ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Το ερώτημα που ζητά απάντηση: Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πώς το Υπουργείο Παιδείας ελέγχει την ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και διαχειρίζονται ανήλικα παιδιά, ειδικά όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και καταγγελίες για ακατάλληλη συμπεριφορά.

Διαβάστε ακόμα: «Μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι σπαραγμοί του πατέρα στη Γλυφάδα – Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να καλύψει τις κραυγές