Ώρες αγωνίας έζησαν δύο άτομα στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ρέματος λόγω της σφοδρής καταιγίδας που πλήττει την Αττική. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις από Κορωπί, Γλυκά Νερά και Παλλήνη να σπεύδουν στο σημείο.

Μετά από μια δύσκολη επιχείρηση λόγω της ορμητικότητας των νερών, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Το περιστατικό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ, καθώς τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο είναι κατά τόπους ακραία.

Η κατάσταση στην Αττική αυτή την ώρα:

Απεγκλωβισμός στην Πετρέζα: Το όχημα παρασύρθηκε από το ρέμα και χρειάστηκε η συνδρομή μηχανήματος έργου για να επανέλθει στο οδόστρωμα.

Συνέχεια Φαινομένων: Οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να πλήττουν την Αττική έως τις μεσημβρινές ώρες, με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για κεραυνική δραστηριότητα και χαλάζι.

Συγκοινωνιακά Προβλήματα: Συστήνεται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα σε Σπάτα, Πικέρμι και Μαραθώνα.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Την ίδια στιγμή, η Βόρεια Ελλάδα παραμένει σε κατάσταση «Red Code», με τον κίνδυνο πλημμυρών να είναι ορατός σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα, καθώς το μέτωπο της κακοκαιρίας κινείται ανατολικά.

